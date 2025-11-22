金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。
於第60屆金馬獎獲得最佳女主角獎的林品彤，當時以12歲之齡成金馬獎「史上最年輕影后」入圍者暨得獎者，本次以頒獎嘉賓出席，今日則以一襲淺粉色洋裝現身紅毯，其清新氣質搭配細緻的金色項鍊點綴頸間，整體造型散發柔和光澤，如童話故事裡溫柔小公主，散發青春洋溢與自信的光彩。
以《左撇子女孩》入圍最佳女主角獎的蔡淑臻，一身淡粉色高開衩禮服，採用了今年最流行的繞頸削肩設計，以難以駕馭的高領加上俐落剪裁、腰間細膩地抓皺設計，讓腰身更為纖細；鞋子則以同色系細帶高跟鞋及鑽石項鍊與耳飾呼應，將頭髮盤起，頗有希臘女神之風。
以《恨女的逆襲》入圍第62屆金馬獎最佳新演員的林怡婷，以一身夢幻粉白長禮服登上紅毯，禮服平口設計，上半身薄紗與腰間立體粉色蝴蝶結呼應，蓬鬆A字形裙襬上點綴立體碎花亮片，相當浪漫，再搭配妹妹瀏海俏麗髮型，年輕可愛，成是本屆紅毯公主擔當。
