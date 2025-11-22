金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機

▲楊千霈、陳意涵、林依晨、蔡淑臻、桂綸鎂。（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。

再度擔任星光大道主持人的楊千霈，與共同主持人彭千祐、徐鈞浩時隔一個月再度合體，默契依舊；楊千霈以一襲黑色掛脖削肩裸背禮服亮相，優雅又自信，另外，烏黑亮麗的長髮搭配垂墜耳環，襯托出她白皙膚色與典雅氣質，禮服閃爍亮片加上下擺光澤，如黑色聖誕樹般閃耀動人外，微露的事業線更添成熟魅力。

▲楊千霈。（圖／小娛樂）

以《我家的事》入圍最佳女主角獎的高伊玲，以一套復古風格的深灰色、細條紋西裝褲裝，上身俐落短版西裝外套，搭配超高腰、寬鬆直筒落地長褲，高挑比例羨煞觀眾，其中內搭白襯衫與黑色小領結，展現出專業形象外也不失典雅。

▲高伊玲。（圖／小娛樂）

同樣以《我家的事》入圍最佳女配角獎的黃珮琪，本次穿搭成為焦點之一，一身黑色褲裝，剪裁大膽前衛，上身採用深V斜裁設計，腰側挖空還可見蕾絲透膚小可愛，腰間再以寬厚線條增加立體，中性帥氣之下性感身材與個性爆棚；另外，後梳髮型相當俐落，以紅唇妝點，時尚且自信。

▲黃珮琪。（圖／小娛樂）

以《人生海海》入圍最佳女配角獎的陳雪甄，潔白無瑕的魚尾長禮服，以平口馬甲設計、緊身剪裁完美凸顯腰部與臀部線條，裙身充滿立體串珠，全身閃閃發光，其中下擺展開、拖曳的裙尾，搭配了鑽石項鍊，並將頭髮整齊後梳，正式感之餘也相當典雅、華麗。

▲陳雪甄。（圖／小娛樂）

以《深度安靜》入圍最佳女主角獎的林依晨，以銀紫色禮服強勢登場，整體剪裁貼身，勾勒出優柔曲線，其中露肩設計、胸線大V劃開，在燈光鎂光燈下膚色閃耀，另外，細緻的亮片光澤，從上身一路延伸至魚尾裙襬，增添層次與奢華感，垂落的長髮也為整體造型增添一絲嫵媚與浪漫氣息。

▲林依晨。（圖／小娛樂）

以《左撇子女孩》入圍最佳女主角獎的蔡淑臻，一身淡粉色高衩禮服，也採用了繞頸設計，加上簡潔大氣剪裁，腰間細膩抓皺設計，讓腰身更加纖細；鞋子則以同色系細帶高跟鞋，與鑽石項鍊及耳飾呼應，將頭髮盤起，如女神降臨。

▲蔡婌臻。（圖／小娛樂）

睽違13年再度入圍金馬獎的劉若英，本次以《我們意外的勇氣》再次問鼎最佳女主角獎，其中寬墊肩的短版黑色西裝外套，內搭黑色襯衫，下身搭配黑色高腰長褲，而最引人注目的則是外套下緣和褲子上繫白色珍珠串鍊與鈕釦，強勢的黑色中添加華麗元素，相當幹練。

▲劉若英。（圖／小娛樂）

以《大濛》創作的歌曲〈大濛的暗眠〉入圍最佳原創電影歌曲的9m88，本次以白色套裝出場，其中上身以今年流行的削肩設計西裝，不過背後「超空」，似乎僅綁一個蝴蝶結，無疑展現健身成果；另外，褲管開衩及白色細跟鞋，展現令人羨慕的大長腿外，更彰顯氣質與活力。

▲9m88。（圖／小娛樂）

頒獎嘉賓陳意涵一身橄欖綠色短裙，V領平口露肩剪裁、裙身抓皺，加上裙襬傘狀短版設計相當活潑；值得注意的是，自肩部延伸出「披風式」袖子至腳踝處，為活潑短裙增添飄逸感，再搭配了祖母綠鑽石項鍊，青春俏皮之外，也相當吸睛。

▲陳意涵。（圖／小娛樂）

桂綸鎂本次以性感的黑色蕾絲透視長裙出席頒獎嘉賓，上身細肩帶的V領設計搭配細緻的蕾絲花紋，裙身由胸、腰部至腿還做透視蕾絲分層處理，隱約中展露修長腿部線條，浪漫中帶有性感神秘之感；而俐落的短髮保留空靈氣質，魅力十足。

▲桂綸鎂。（圖／小娛樂）

