金馬獎評審幕後／北影影后與范冰冰爭到最後一刻！《大濛》最佳劇情片一票險勝
第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕。金馬執委會執行長聞天祥於後台詳細解析了本屆各主要獎項的評選過程，坦言今年戰況異常激烈，每個獎項都是硬仗。評審團主席廖慶松也感嘆：「要在台灣拿金馬獎真的很辛苦。」
最佳劇情片：一票之差定勝負
聞天祥透露，本屆最佳劇情片由《大濛》驚險奪下，僅以一票之差險勝另一部入圍作品《眾生相》，現場有非常激烈的攻防。
而最佳導演的競爭也同樣激烈，除了得主李駿碩（《眾生相》），陳玉勳和《地母》導演張吉安也獲得非常多評審肯定。評審認為李駿碩的《眾生相》表面極簡，卻深刻反映了社會的複雜性，最終讓他以一票之差贏過張吉安。
帝后激戰：張震「獨角戲」獲勝 影后陷兩強對決
男主角方面，評審對每位入圍者都有高度評價：許瑞奇的表演有笑有淚，張孝全的爆發力，藍葦華雖戲份分散但表現精準，柯煒林則充滿創造力。
最終爭奪集中在柯煒林與張震兩人之間。聞天祥指出，張震在《幸福之路》中在很短的時間內、鮮少對白，許多近乎獨角戲的場景，很容易流於誇張，但他卻能完全不會，憑藉精準的掌握力獲得評審青睞，最終勝出。
女主角獎同樣艱難。評審讚賞方郁婷的早熟天賦與努力、劉若英在有限空間呈現的掙扎，以及林依晨的爆發力。范冰冰則以從肢體到語言的耳目一新征服了部分評審。
最終的影后爭奪戰，集中在台北電影節影后高伊玲（《我家的事》）與范冰冰（《地母》）兩強之間。評審對於高伊玲「無論片中哪一階段的表演都很自然」給予高度評價，但最終獎座由范冰冰拿下。
配角獎項：曾敬驊成長獲讚賞 陳雪甄創「全票」紀錄
一開始每位入圍者都有票，但經過討論，評審高度讚賞曾敬驊的口條、情緒掌握能力，特別是他在這部電影中展現的喜感、角色成長曲線，以及與父親的對手戲，都證明了他在演技上大幅度的進展與角色理解程度，最終獲得大部分票數。
而陳雪甄（《人生海海》）精湛呈現了馬來西亞土生土長女性的角色，無論是肢體或口音都展現出極高的力度，最終創下15票全得的驚人紀錄，與去年楊貴媚獲獎時的狀況一樣。
新人獎項：兩度票數集中競爭
最佳新導演競爭集中在《幸福之路》Lloyd Lee Choi、《左撇子女孩》鄒時擎和《核》陳思攸，沒有人獲得過半票數。最後由Lloyd Lee Choi憑藉「準確流暢的手法」險勝鄒時擎。
最佳新演員競爭集中在《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文和《恨女的逆襲》林怡婷。最終由馬士媛以一票險勝。
