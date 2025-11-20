第62屆金馬獎頒獎典禮即將在周六舉行。這次入圍"最佳改編劇本"的電影"柔似蜜"，不但是由台裔美籍編劇傅世晏改編，也特別找來華裔美國女星劉玉玲主演。電影靈感來自"洛杉磯時報"的一篇真實故事報導，主題探討家庭、精神疾病與移民經驗等議題，上映後引起不少迴響。

電影"柔似蜜"，由華裔女星劉玉玲飾演一個住在南加州聖蓋博，經營印刷小店的華裔移民Irene。在丈夫突患腦瘤去世後，Irene也被診斷出癌末，生命只剩幾個月，偏偏患有精神分裂症的17歲兒子喬治，卻沉迷於電視新聞中的校園槍擊案，讓她心力交瘁。

電影靈感來自洛杉磯時報"記者Frank Shyong撰寫、獲獎的報導。

金馬獎週六登場！ 台裔導演傅世晏作品「柔似蜜」入圍改編劇本

金馬62倒數！「柔似蜜」入圍最佳改編劇本 //台裔美籍傅世晏攜手劉玉玲探討移民心聲





編劇 傅世晏: 「當這篇文章傳到我手上時，我愛不釋手。當時我正處於人生階段，很想為亞洲女性寫一個主角。劉玉玲願意飾演 Irene，並全心投入角色──一切都像是命中註定 」





編劇傅世晏改編真實事件，她本來就住南加州，而且當時剛好懷孕，讓她更想把這段母子悲劇讓更多人了解。

編劇 傅世晏: 「當我開始寫這個劇時，我正懷著我的兒子們。我沒有太多親身的母職經驗，所以劇本裡很多內容其實來自我媽媽，以及她和我還有我們家庭的關係。現在回頭看電影，有很多情節讓我更心碎，因為如今我的兒子們已經六歲了，我更能感同身受。電影中有一段 Irene 和兒子 Joe 的中文對話，她說："我疼你。" 這裡的"疼"和"愛"是不一樣的，而英文中沒有對應的詞。"疼"的根本是"痛"。當我意識到那是一種會痛的愛，我對母親角色，以及整部電影的理解都改變了」





金馬獎週六登場！ 台裔導演傅世晏作品「柔似蜜」入圍改編劇本

台裔美籍編劇傅世晏入圍金馬 "柔似蜜"角逐最佳改編劇本





這部電影，耗時八年完成，探討精神疾病、移民掙扎與家庭等敏感議題。

編劇 傅世晏: 「透過 Frank 的原文報導，一點一點挑出人物細節，努力描繪他們的樣貌。Joe 患有精神分裂症，這是非常廣泛的， 我們不知道，他確切位在光譜的哪裡，所以必須做出選擇。我剛開始的報導的時候， 我的第一筆筆記永遠是關於母親對兒子的愛，以及兒子對母親的愛。 所以在思考如何成現他的角色時，都回歸到這個愛」

電影已經在三個國際影展得獎，如今又入圍金馬獎"最佳改編劇本"，儘管還沒揭曉，但傅世晏希望電影能掀起更大的對話──讓亞洲人在電影中的呈現更多元，也讓精神疾病與移民經驗等的議題被看見。

金馬獎週六登場！ 台裔導演傅世晏作品「柔似蜜」入圍改編劇本

「柔似蜜」耗時８年拍攝已獲三國際影展獎項肯定





編劇 傅世晏: 「甚至包括電影製作團隊的成員，是他們都曾有過難以啟齒的經歷，例如無法與家人談論自己的遭遇以及與精神疾病抗爭的經歷。我們希望這部電影能引導人們敞開心扉，展開這些對話，消除可能的羞恥感，從而促進更多的療癒」

傅世晏也希望觀眾不只被電影感動，也能鼓勵大家，勇敢分享自己的故事。

（民視新聞 楊怡安 鄭國陽 台北報導）

