金馬獎／《人生海海》陳雪甄獲女配角！淚喊走了17年「送給所有擔任配角的演員們」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，最佳女配角由《人生海海》陳雪甄獲得，打敗《我家的事》黃珮琪、《女孩不平凡》鄧濤、《左撇子女孩》蔡淑臻和葉子綺。她在片中化身為馬來西亞華人，口音相當到位，讓觀眾誤以為她本人就是當地人。
陳雪甄上台淚崩表示，演員這條路走了17年，並感謝導演廖克發的信任，讓她今天站在這裡，「謝謝你永遠總跑在最前面，引領我們相信電影和說故事的力量。」她也感謝本片所有工作人員，「是你們付出所有才華成就這部電影，我才能被看到。」
接著陳雪甄向擔任每部電影配角的演員們喊話，「或許我們不見得獲得很多注目和眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處支撐才能看到電影許多細節。最後我要謝謝帶領我得獎的角色水雲，是她教會我不管面臨什麼困境，都要活在當下，把根紮在自己身上，自信地往前走，期待未來跟大家創造更多故事。」
陳雪甄為本片苦練口音，她發現角色背景會影響她的口音，像是會夾雜福建話、馬來語等，連呼吸方式、嘴巴肌肉的運用她都消化學習，最難的是要把台灣的腔調改掉，「要模仿別人不難，但要把你自己原本的東西丟掉是最難的。」因此她當時每天看馬來西亞的電視新聞、聽馬來西亞podcast，徹底把自己變成大馬華人。
