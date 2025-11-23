金馬獎／《地母》助范冰冰如願封后！導演張吉安曝接下來「最大挑戰」

第62屆金馬獎圓滿落幕，《地母》抱回三項大獎，包括最佳攝影、最佳原創電影歌曲以及范冰冰的最佳女主角。導演張吉安感動表示：「鞠躬致意！金馬獎座是屬於我們一起風雨同路、相濡以沫的《地母》全劇組！」

張吉安透露在金馬惜別酒會上，發生一段讓他深刻銘記的魔幻時刻。金馬主席李屏賓帶著李安導演，毫無預警地趨近他背後，李安導演以一把溫厚嗓音說道：「我非常喜歡《地母》，待會坐下來聊聊，我想知道你是怎麼拍出來的。」

金馬主席李屏賓帶著李安導演與張吉安打招呼。（圖／翻攝自張吉安臉書）

一小時後，李安導演換了一身便裝到慶功宴，先以電話連線向范冰冰祝賀，接著兩位導演開始談起電影創作的始末，張吉安回憶道：「眼前的電影大前輩非常謙恭地探問著如何構想劇本、如何遊說重塑范冰冰，並將降頭民俗切入國族邊界議題等，那一刻沉浸暢聊莫名激動。」散會前，李安在張吉安耳際繼續叮嚀，「他從第一部《南巫》看到今天的《地母》，很篤定地要我堅持擅用自己的敘事風格和世界觀，繼續這樣拍下去。」

此次頗為豐收的張吉安感慨：「電影路上，感謝金馬獎的眷顧，感召老天的磨練，導我述說凡世，繼續為馬來西亞電影義無反顧！下一站最大的挑戰，是要帶著《地母》返馬闖關電檢防線了！」

《地母》榮獲金馬獎三項大獎。（圖／翻攝自張吉安臉書）

由馬來西亞導演張吉安執導的《地母》，故事背景設定在1998年，范冰冰飾演的鳳音師傅痛失丈夫，獨自撫養一對兒女，白天她反抗土地開發商；夜晚幫村民治病驅魔，但隨著殖民時期衝突再次浮現，怪事層出不窮。電影延續著張吉安擅長的大馬歷史、降頭、宗教等元素，尤其此次將范冰冰洗盡鉛華，成功讓她如願登上金馬影后寶座。

張吉安導演和李安導演交流。圖／金馬獎官方攝影李開明提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導