金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。
監製李烈表示：「謝謝劇組的每一位以及幫助過劇組的每一位。」監製葉如芬接過獎座後先是笑說：「我很常拿！」接著把獎座遞給演員們，葉如芬說這是她和李烈、陳玉勳第四次合作，「謝謝勳導寫出這麼棒、這麼感人熱淚的劇本，非常榮幸能做這樣的故事，非常不容易，找錢很難，尤其在這艱困環境，所有投資方都說瘋了，怎麼會拍50年代的電影，但每個時代都能看見非常艱困的環境，人都還是可以傳遞非常善良的心。」
《大濛》以民國50年代的台灣為背景，描繪少女阿月與三輪車夫趙公道在動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出一段動人溫暖的情誼。電影集結方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊等演員，如今在金馬獎榮獲最佳原著劇本、美術設計、造型設計、劇情片。
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
金馬獎2025／范冰冰來不來？導演張吉安紅毯鬆口：以特別方式出現
金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」
金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸
