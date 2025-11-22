金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」

第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。

監製李烈表示：「謝謝劇組的每一位以及幫助過劇組的每一位。」監製葉如芬接過獎座後先是笑說：「我很常拿！」接著把獎座遞給演員們，葉如芬說這是她和李烈、陳玉勳第四次合作，「謝謝勳導寫出這麼棒、這麼感人熱淚的劇本，非常榮幸能做這樣的故事，非常不容易，找錢很難，尤其在這艱困環境，所有投資方都說瘋了，怎麼會拍50年代的電影，但每個時代都能看見非常艱困的環境，人都還是可以傳遞非常善良的心。」

《大濛》以民國50年代的台灣為背景，描繪少女阿月與三輪車夫趙公道在動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出一段動人溫暖的情誼。電影集結方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊等演員，如今在金馬獎榮獲最佳原著劇本、美術設計、造型設計、劇情片。

《大濛》獲得最佳劇情片。（圖／華文創提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導

