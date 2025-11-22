金馬獎／《左撇子女孩》開胡！馬士媛奪新演員熬過五年迷惘

馬士媛獲得金馬獎最佳新演員。（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，《左撇子女孩》馬士媛獲得最佳新演員，打敗《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷。

馬士媛開心上台先謝謝金馬獎評審給予肯定，還有《左撇子女孩》幕前幕後所有人，「謝謝你們的投入，我才有勇氣完成宜安這角色。」她也感謝一直努力堅持做事的人們，「因為你們影響到我，讓我找到最想做的事，才能讓我今天站在台上。」最後她分享一段最近影響她很深的一句話，「重點不在於我們是誰，是我們想傳達的故事是什麼還有真誠的心，也希望帶給你們一點力量。」

現年25歲的馬士媛其實過去五年經歷迷失、尋找自我的路途，如今在首部電影作品《左撇子女孩》展露強大能量。片中她面對母親、妹妹、同儕、感情各自展現不同的複雜壓力，迷惘卻又堅決不服輸，讓各界紛紛驚呼這位新生代演員的魅力。

馬士媛獲得金馬獎最佳新演員。（圖／小娛樂）

