金馬獎／告五人頂住了！戴佩妮、9m88金馬開嗓 網友狂轟：收音有問題！

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。戴佩妮、9m88跟告五人一起現身金馬獎表演，這次別出心裁找來歌曲的原唱，分別演出入圍最佳原創電影歌曲，包含電影《蒂母》的〈布秧〉、電影《大濛》的〈大濛的暗眠〉及電影《有病才會喜歡你》的〈我天生—有病版〉，一開場戴佩妮演唱的時候，收音似乎出了問題，網友紛紛表示聲音聽起來很悶。

戴佩妮演唱〈布秧〉時，有網友稱讚她「好美」、「都不會老」，但對於演唱的結果，網友則不敢恭維，不過也有人認為這首歌很難唱。9m88的收音則被網友認為稍微正常一點。至於告五人，網友稱讚居多，笑說「告五人比想像中好」、「告五人頂住了」，但還是有網友認為，因為收音不夠好，反而很難投入情緒。

〈我天生—有病版〉這首歌讓告五人再次回到第一次看《有病才會喜歡你》初剪的那個瞬間——片中的青春能量直擊心底，純粹得讓人完全招架不住。他們笑說，當時現場不只創作團隊感動到不行，連電影工作人員都忍不住哭成一片。

青春校園氛圍也讓雲安瞬間穿越回學生時代，他笑說自己以前常在課堂上偷寫歌詞，下課鐘一響就狂奔練團室：「那種青春的狂，就是怕來不及實現夢想。今年第一次入圍金馬，心情跟當年一樣緊張又興奮。」

今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。

金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導

