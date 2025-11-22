金馬獎／大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。李竺芯在今年金曲獎拿下台語歌后，她接著獲邀在金馬獎典禮獻唱「In Memoriam」橋段，她從〈魯冰花〉開頭，伴隨她溫暖人心的歌聲，大螢幕播放著今年過世的演員，影視歌三棲的大S，也在中段出現，她的倩影一出現在大螢幕，現場就發出許多嘆息聲，另外劉家昌、瓊瑤、坣娜、馮淬帆、顏正國也出現在螢幕裡，許多影人都在2025年隕落，讓人不勝唏噓。
相較於頑童MJ116、戴佩妮、9m88跟告五人的演出，這段的收音明顯好很多，不少網友紛紛留言表示「唱得真好」、「救命好聽」、「李對聲音的控制真的爐火純青」、「大S金馬、金鐘、金曲三獎都懷念她了」、「
好好聽！希望多唱一些」。
對於演出受到好評，李竺芯透過經紀人表示「準備時只想著如何服務音樂，向這些為電影服務、奉獻自己一生的靈魂之光致敬。在幕打開前緊張到聽見自己的心跳，深呼吸，感受自己與電影人們同在。謝謝金馬獎的信任，讓我有機會向現場、不同維度的電影人致敬，感恩的芯」。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
