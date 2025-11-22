金馬獎／張震奪最佳男主角！ 二度奪影帝「被說爽拿獎」：我是真的很努力
2025金馬獎（第62屆金馬獎）張震以《幸福之路》拿下最佳男主角，該獎項由西島秀俊、桂綸鎂頒發，這也是他繼第58屆金馬獎以《緝魂》後，二度拿下影帝。張震在得獎感言中，提到父親張國柱，從13歲開始引領他進入電影的世界。對於外界認為他爽爽拿獎，他也反駁道：「我是真的很努力。」
張震在後台受訪時表示，今年是很競爭的一年，電影的背景、片型都不同，自己相當緊張，真的完全沒想到會得獎。《幸福之路》這部電影，他很放鬆的演出、投入的很深，因為他也是一位爸爸，哪怕這部電影，是非常小的小品、獨立製片，他也希望，能夠透過今年金馬獎拿下最佳新導演、最佳原創電影音樂、最佳男主角的加持，被更多人看到。
張震認為，《幸福之路》是一部富有正面意義的電影，就算男主角相當倒霉，也可以因為最後一點點的幸福，堅持下去，期許自己可以抱持著跟男主角一樣的心態。他苦笑說，有些人會說，張震好像很爽這樣就拿獎，「但我不是啊，我是真的很努力。」
最佳男主角：張震《幸福之路》
另一方面，本屆金馬獎影后，由中國大陸演員范冰冰以《地母》拿下。
頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
金馬獎2025／范冰冰來不來？導演張吉安紅毯鬆口：以特別方式出現
金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」
金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸
