金馬獎／戴佩妮、鄧濤宮廷風造型吸睛 桃粉、墨綠成潮流指標
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中牧森以藍綠色格紋西裝跳脫框架、戴佩妮的不規則圖騰以及鄧濤絲絨宮廷感，實為最「高貴」造型指標。
首先以《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，跳脫傳統的素色、黑色系西裝，選擇以墨綠與海洋藍格紋西裝登場，其高彩度展現了摩登的復古風格，且內搭白色立領襯衫，領口以一條精緻的金鍊增添層次，典雅之外，也體現了新一代男星的前衛與自信。
本次以《地母》創作歌曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲獎的戴佩妮，著以不規則圖騰、充滿異國風情長禮服出場，該高領長裙以黑色為主體，並以金色填滿圖騰；裙襬和手臂飾有舞動感線條印花，胸前抓皺設計，完美融合進寬鬆剪裁，彷彿一件行走的藝術品，相當高尚。
以《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍最佳原創電影歌曲的告五人主唱犬青，本次與成員們皆以黑白色系登台，其中犬青連身褲裝，上衣U領凸顯精緻五官與傲人胸圍，相當大方，下身則是有別於澎澎裙的「澎澎褲」，展現出歌手活力，又不失個性。
以《女孩不平凡》入圍最佳女配角獎的鄧濤，其一身天鵝絨黑色套裝，上衣緊身帶有粉膚色燈籠袖，面料的光澤相當奢華，高領還是立體蕾絲，如襞襟、拉夫領圍繞頸部，雖主體為沉重的黑色，不過充滿宮廷貴族感的設計，在紅毯上瞬間成為亮點。
頒獎嘉賓楊貴媚，本次身著極具「視覺衝擊」的桃紅色禮服，其上衣V領設計搭配超立體大澎袖，再繡上銀色鏈條，氣場十足；下半身則為同色系薄紗魚尾裙，整體造型充滿了活力、時尚與熱情，氣色如同外著由內而外盛開。跳脫
