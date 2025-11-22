金馬獎／戴佩妮奪電影歌曲「第一次創作就得獎」 圓四年前遺憾

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年最佳原創電影歌曲由《地母》的〈布秧〉奪下。

〈布秧〉由戴佩妮作曲與演唱，導演張吉安作詞曲。戴佩妮上台時感謝自己有機會可以站在這裡，張吉安則對相信這部電影的人致謝，「謝謝相信這部電影拍得成的資助人，謝謝投資方與監製」。

兩人在後台受訪時，張吉安透露2020年的《南巫》主題曲，本來就想找戴佩妮演唱，後因為疫情爆發，兩人無法合作，最後只好找別人，但他心中一直掛念著要跟她合作。之後《地母》要創作，馬上又想到戴佩妮，她也一口答應，第一次創作電影歌曲就得獎。

廣告 廣告

戴佩妮則回憶，「其實當年隔多久再來找我，都無所謂，就是天時地利人和」。認為這對她來說是一個新的嘗試。其實當導演只給她「一張海報跟一點文字」，沒有其他資訊，好在她比較敏感，看了之後就有很多的想像。後來導演才透露他要寫詞，「沒有這副詞，我沒有辦法有這麼多帶入感，畢竟我沒有看過電影。如果詞曲都要我寫，我可能會有點猶豫」。

金馬獎最佳原創電影音樂頒給《幸福之路》的Charles Humenry。（圖／小娛樂）

今年最佳原創電影音樂頒給《幸福之路》的Charles Humenry。他上台領獎時表示這是一個很大的驚喜，「謝謝大會給我這個榮耀」。他想謝謝導演，也特別提到要謝謝太太，「她今晚也在這裡，還有我的女兒、我的父母，讓我得以創作音樂」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

延伸閱讀：

2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）

金馬獎2025／范冰冰來不來？導演張吉安紅毯鬆口：以特別方式出現

金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」

金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸



更多金馬相關：

★專題報導：https://bit.ly/48sYhN8

★即時影音：https://bit.ly/4pkG8GU