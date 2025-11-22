金馬獎／曾敬驊擊敗資深前輩抱回男配 台上潰堤...後台提到爸媽又淚崩
2025年金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，眾所矚目的「最佳男配角」獎項，由電影《我家的事》中的年輕演員曾敬驊擊敗眾多資深前輩，成功抱回獎座！
曾敬驊一上台便情緒潰堤，當場激動大哭，淚水奪眶而出。他哽咽地感謝了同片演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀，特別提到在拍攝他的特寫鏡頭時，其他演員們都在鏡頭外真誠地幫助他對戲。
他不停拭淚，感言真摯而動人：「謝謝爸爸媽媽……我不太會說話，但我真的做了滿多很勇敢的事。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝這個世界給我這樣的空間，可以好好生活、感謝這些情緒。」
他在後台訪問時，談到飾演《我家的事》最大的挑戰，是自己個性總是有一道牆擋在那邊，但這次拍這部片，他試著把自己全部給這些演員還有導演，基於對大家的信任，「成為演員一直嘗試想打破這道牆，覺得自己這次進步了，盡力地推開了，所以才完成《我家的事》的表演」。因為完全相信這群夥伴，互動上才會有這麼多的火花。這部電影教了他很重要的一課。
他提到現在最想做的事，是接下來過年，想帶爸媽出國，「因為他們好像沒有出過國」，他講著講著再度淚崩，「他們就是老實人，一直在工作，要說服他們把工作放下很難，希望這次拿到金馬獎，可以用這個獎盃，讓他們放下一些負擔」。
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
金馬獎2025／范冰冰來不來？導演張吉安紅毯鬆口：以特別方式出現
金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」
金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸
