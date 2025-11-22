金馬獎／李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。楊貴媚和李國煌負責頒發「最佳美術設計」和「最佳造型設計」兩項大獎，楊貴媚一個人從後台走出來，李國煌坐在一旁的椅子上，李國煌說表示自己看楊貴媚的第一部電影是《愛情萬歲》，「那一年我小學六年級！」

楊貴媚和李國煌。（圖／金馬執委會提供）

李國煌笑說，小學六年級第一次看楊貴媚演戲，他印象非常深刻，一聽到是小學六年級，楊貴媚當場變臉，他立刻接話，「你不要動器！小學六年級但我27歲了！」他表示當時看楊貴媚在大安森林公園一直走，繞到自己腳累，「一直哭，而且一鏡到底，6分25秒！妳走完就拿到最佳女主角獎！」

李國煌自嘲自從57屆自己入圍男主角但是沒有拿到後，他就學楊貴媚，每年都去大安森林公園走6分25秒，楊貴媚問，「結果咧？」他表示，「結果是入圍的幾格都沒有！」楊貴媚立刻反駁，自從當年拿下女主角後，他也是隔了27年才又奪下金馬。

李國煌在對話過程中，故意講錯，稱呼楊貴媚為「貴媚阿姨」，不過又改口「貴媚姐」，一搭一唱相當有默契，成為典禮一大亮點，讓全場笑聲不斷。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

