金馬獎／李駿碩《眾生相》奪最佳導演「大方告白男友」 最佳新導演由Lloyd Lee Choi拿下
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。最佳新導演跟最佳導演由李安擔任頒獎人。李安說：「每年回台灣參加金馬獎，看到華語電影不斷有新血加入，每年給我們很多新能量，很謝謝他們」，他接著說「我想這樣也是讓評審團為難非常辛苦，要選出心中的最愛，我想一定是非常掙扎跟煎熬的事情」。
最佳導演則由李駿碩以《眾生相》拿下，他說「謝謝金馬獎、謝謝評審」，男主角張迪文在他拿下最佳導演之後，整個人哭到不行，而他的男友也坐在台下，李駿碩則大方在台上對他告白。最佳新導演由Lloyd Lee Choi執導的《幸福之路》拿下，Lloyd Lee Choi表示從李安的手中拿到獎座，覺得非常榮幸跟驚喜。
李駿碩後台受訪時表示，「很不真實，我現在才開始回到現實。今年的其他導演的作品我都看過，真的沒想過會是自己。一開始有想過這能算一個故事嗎？我覺得我要很感謝每一個給我養分的陌生人，還有鼓勵我、覺得我可以拍出來的人，給我這樣的力量去拍。」至於電影設定為黑白片，他也首度揭露自己是紅綠色盲，在拍第一部劇情長片是《翠絲》，時，對影響很沒有把握，因此這次想用最舒服的方式拍攝。
Lloyd Lee Choi在後台受訪時表示，「一年前來台北找到張震說服他去紐約拍戲，一年後在這邊得獎，覺得是一件很特別的事。靈感來自新冠情，都關在家裡，吃都靠外送員，父母也是移民，所以會想拍這樣的外送員，探索他們的生命故事。電影都是實體拍攝，最大的挑戰是22天要拍完50多個景點，尤其在紐約，有不可預期的事，像是天氣很不好，要很多後勤調度，來完成這部作品。」
今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
金馬獎2025／范冰冰來不來？導演張吉安紅毯鬆口：以特別方式出現
金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」
金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸
