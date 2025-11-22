金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。林依晨以電影《深度安靜》入圍金馬影后，是她時隔22年再度入圍金馬獎，她22日穿上藍紫色長紗魚尾禮服，層層疊疊宛如美人魚，胸前少見擠出深V，露出大量膚色，她說因為女兒喜歡美人魚，所以成為她今年的紅毯服裝靈感。林依晨被問幸運物，說是出門前抱兒子，留在她臉上的口水。她露出小蠻腰，透露20幾寸，被問沒節食還這麼瘦的秘訣？她喊：「累啊！」

時隔22年再度角逐金馬影后，她日前在金馬午宴時坦言，情像「久別重逢」，雖然老公因行程無法陪同出席典禮，但有跨海送來祝福；而這次的角色沈重又糾結，被問到如何順利下戲，不把情緒帶回家影響小孩，她笑說「回家路上保持《深度安靜》就可以了」，不忘幫電影宣傳。

林依晨。（圖／小娛樂）

而張孝全也以《深度安靜》入圍金馬影帝，這是他的第三度提名，先前受訪時，被問到感言是否準備好？他笑說：「十幾年前就寫好了，一直拿不出來。」先前張孝全沒讓小孩知道自己入圍金馬獎，他受訪時透露最近有跟小孩講，出門前小孩有抱他一下，幸運物是兒子出門給他的戰鬥陀螺，張孝全笑說兒子拿給他的時候，還說「給你，這個會保護你」。

今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導

