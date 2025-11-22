金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。林依晨以電影《深度安靜》入圍金馬影后，是她時隔22年再度入圍金馬獎，她22日穿上藍紫色長紗魚尾禮服，層層疊疊宛如美人魚，胸前少見擠出深V，露出大量膚色，她說因為女兒喜歡美人魚，所以成為她今年的紅毯服裝靈感。林依晨被問幸運物，說是出門前抱兒子，留在她臉上的口水。她露出小蠻腰，透露20幾寸，被問沒節食還這麼瘦的秘訣？她喊：「累啊！」
時隔22年再度角逐金馬影后，她日前在金馬午宴時坦言，情像「久別重逢」，雖然老公因行程無法陪同出席典禮，但有跨海送來祝福；而這次的角色沈重又糾結，被問到如何順利下戲，不把情緒帶回家影響小孩，她笑說「回家路上保持《深度安靜》就可以了」，不忘幫電影宣傳。
而張孝全也以《深度安靜》入圍金馬影帝，這是他的第三度提名，先前受訪時，被問到感言是否準備好？他笑說：「十幾年前就寫好了，一直拿不出來。」先前張孝全沒讓小孩知道自己入圍金馬獎，他受訪時透露最近有跟小孩講，出門前小孩有抱他一下，幸運物是兒子出門給他的戰鬥陀螺，張孝全笑說兒子拿給他的時候，還說「給你，這個會保護你」。
今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
范冰冰求導演「毀掉她外表」 為《地母》下田做農活曝巨大轉變
張孝全三度問鼎金馬影帝！被導演逼沉澱20秒⋯點醒他
張震紐約街頭狂奔當地人關切「想幫忙報警」 二封金馬影帝有信心
金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬獎／頑童開場表演疑似「放送事故」 導演李安後方配合演出
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日登場，以電影《96分鐘》高鐵為場景，車上坐著《左撇子女孩》葉子綺、馬士媛，《進行曲》牧森，《深度安靜》張孝全、林依晨，《我家的事》曾敬驊、藍葦華，還原疑似撿到爆裂物的一幕。不過罐子裡裝的不是炸彈，而是金馬獎座，此時頑童MJ116出場，並過渡到由他們帶來的開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
金馬獎／大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
陳匡怡金馬夜發文！爆張孝全要電話主動許願合作 「根本不想承認」一事
「台大五姬」陳匡怡近期頻爆爭議，昨（22日）適逢金馬獎頒獎典禮，張孝全入圍最佳男主角之際，她再次發文談與張孝全當年認識過程，甚至強調「這輩子根本不想承認被他追求過呢？」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
金馬獎／楊貴媚紅毯「透膚桃粉裝」太驚豔！馬士媛優雅高級感直接滿分
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中楊貴媚以一身桃粉色登場，成功駕馭又凸顯的氣色令人羨慕，另外，林依晨紫色透膚禮服、桂綸鎂黑色洋裝氣勢滿點，女神降臨。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台
（中央社記者溫貴香台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。中央社 ・ 15 小時前
金馬獎評審幕後／北影影后與范冰冰爭到最後一刻！《大濛》最佳劇情片一票險勝
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。金馬執委會執行長聞天祥在後台解析個獎項評選過程。透露最佳劇情片《大濛》其實是一票險勝《眾生相》，有非常激烈的攻防。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金馬62/范冰冰視訊導演 見獎座「哭成大花臉」畫面曝
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。中天新聞網 ・ 6 小時前
金馬獎／張震奪最佳男主角！ 二度奪影帝「被說爽拿獎」：我是真的很努力
2025金馬獎（第62屆金馬獎）張震以《幸福之路》拿下最佳男主角，該獎項由西島秀俊、桂綸鎂頒發，這也是他繼第58屆金馬獎以《緝魂》後，二度拿下影帝。張震在得獎感言中，提到父親張國柱，從13歲開始引領他進入電影的世界。對於外界認為他爽爽拿獎，他也反駁道：「我是真的很努力。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。民視 ・ 15 小時前
金馬獎／李駿碩《眾生相》奪最佳導演「大方告白男友」 最佳新導演由Lloyd Lee Choi拿下
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
