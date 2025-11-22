金馬獎／楊貴媚紅毯「透膚桃粉裝」太驚豔！馬士媛優雅高級感直接滿分

▲林依晨（左起）、楊千霈、楊貴媚、桂綸鎂、馬士媛。（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中楊貴媚以一身桃粉色登場，成功駕馭又凸顯的氣色令人羨慕，另外，林依晨紫色透膚禮服、桂綸鎂黑色洋裝氣勢滿點，女神降臨。

星光大道主持人楊千霈，以黑色掛脖削肩裸背禮服登場，其烏黑亮麗的長髮搭配垂墜耳環，襯托出超白皙膚色與典雅氣質，而禮服閃爍亮片加上下擺光澤，閃耀動人外，隱約透出長腿肌膚，微露的事業線更添成熟魅力。

▲楊千霈。（圖／小娛樂）

以《深度安靜》入圍最佳女主角獎的林依晨，著少見銀紫色禮服步上紅毯，整體剪裁層次勾勒出優柔曲線，其中露肩設計、胸線大V劃開，在燈光鎂光燈下透出閃耀膚色，細緻的亮片光澤，從上身一路延伸至魚尾裙襬，垂落的波浪長髮造型也為體造型增添層次、浪漫之感。

▲林依晨。（圖／小娛樂）

以《左撇子女孩》入圍最佳新演員馬士媛，簡約的深棕色細肩帶長禮服步上紅毯，以輕盈的透視效果，貼合上半身的自然垂墜剪裁，讓身形流暢、不失正式；馬士媛搭配俐落後梳造型，簡單卻相當氣質，同時散發自信光芒。

▲馬士媛。（圖／小娛樂）

頒獎嘉賓楊貴媚本次身著極具「視覺衝擊」的桃紅色禮服，其上衣V領設計搭配超立體大澎袖，再縫上銀色鍊條，氣場十足；下半身為同色系薄紗魚尾裙，勻稱的長腿若隱若現，讓整體造型充滿了活力、時尚，熱情盛放。

▲楊貴媚。（圖／小娛樂）

桂綸鎂本次以性感的黑色蕾絲透視長裙出席擔任頒獎嘉賓，其細肩帶的V領設計搭配細緻的蕾絲花紋，裙身由胸、腰部至腿做透視蕾絲分層處理，若隱若現的修長腿部線條，浪漫中帶有性感神秘之姿；而俐落的短髮保留空靈氣質，由內而外散發出的魅力讓人目不轉睛。

▲桂綸鎂。（圖／小娛樂）

