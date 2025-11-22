金馬獎／王品澔首露面踏上紅毯！ 體重8字頭掉到7：喜歡你說不出口

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。近日陷入粿王風波的王品澔擔任今年的遞獎大使，他一身黑色西裝踏上紅毯，受訪時他表示，「很興奮，有買道具，還有調整儀態，希望今天遞獎都會順利。」

王品澔、何曼希、陳泰河和楊富江一同擔任此屆的遞獎大使，何曼希被問到是否有機會以《陽光女子合唱團》入圍明年的金馬，四個有默契地一起模仿鍾欣凌在片中演唱《表白》的片段，一起大唱「不知道不知道，為什麼對你說，喜歡你說不出口，好想跟你表白，好想跟你表白。」王品澔受訪時表示，他的體重從82減到76，整個人消瘦了一些。

王品澔近期捲入粿王事件，范姜彥豐在一群好友中，僅取消關注了他和簡廷芮，因此被暗指他和簡廷芮也有不倫關係，不過簡廷芮兩度發聲明撇清，簡廷芮的老公也發聲明支持老婆。王品澔至今都沒有發任何聲明，這是首度公開露面，被問到介入簡廷芮婚姻一事時，他表示，「今天是金馬盛會，就專注在金馬遞獎上」，除了表達對金馬的興奮外，其他一率不願意回答。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

延伸閱讀：

