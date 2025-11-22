金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度

林柏宏、張孝全、張震、黃秋生、鳳小岳。（圖／小娛樂）

記者／夢夢子

第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。

首先就是出演電影《我家的事》男配角曾敬驊，今天選的是長版咖啡色西裝登上紅毯，這件西裝在領口修邊的地方帶有黑色線條設計，鈕扣的顏色一樣選了黑色做為搭配，上身的V字領口設計秀出鎖骨位置，看上去乾淨又俐落，紅毯上受訪時他突然繞過楊千霈抱向同劇男配角，這個舉動令楊千霈大笑，「我以為你要抱我耶，哎呀！」

曾敬驊。（圖／小娛樂）

接著是男星林柏宏，光靠臉蛋就可以入圍最帥男星的他衣Q也相當好，選的是灰色系西裝套裝，搭配粉紫色上衣，這麼少女的顏色在他身上卻一點都不顯得奇怪，從踏上紅毯的那一刻起就尖叫聲連連，主持人楊千霈大讚，「真的是我們2025年台灣電影的票房冠軍！」林柏宏笑說看他穿著就知道一點都不緊張，「我的心態是一個來頒獎很輕鬆的狀態。」

林柏宏。（圖／小娛樂）

再來是男星張孝全，今天選的是Brioni深色西裝套裝登場，搭配黑框眼鏡，帶一點斯文氣息，選了黑色絲質領結作為搭配，整體看起來十分沈穩，他也透露孩子最近才知道他要來參加金馬獎，「他今天抱了我一下拿了一個他的玩具說『它會保護你的』，我就放在身上。」

張孝全。（圖／小娛樂）

還有男星鳳小岳，選的是深藍色絲絨西裝，特殊材質在不同燈光下會顯示出不同的光澤，真的是帥氣十足，主持人彭千祐也忍不住激動大讚，「第一次看到你，真的超帥的！」

鳳小岳。（圖／小娛樂）

接著是男星張震以長版西裝登場，向來衣Q很高的他，這次選擇的西裝帶有不修邊幅的設計，肩膀有白色縫線感，為了搭配長版西裝，下半身選擇寬褲來做搭配，沒有特意抓整齊的頭髮帶點瀟灑感，加上留了一點小鬍子，整體看起來游刃有餘、瀟灑不羈的感覺。

張震。（圖／小娛樂）

最後是男星黃秋生，今天選的是全白西裝套裝搭配黑色帽子登場，看起來十分紳士，主持人楊千霈還用廣東話說，「你知不知道你今天很像上海灘的男主角！」

黃秋生。（圖／小娛樂）

