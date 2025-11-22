金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現

第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。

今日在紅毯上，張吉安證實范冰冰不在台灣，他表示：「但她會用很特別的方式出現，請大家期待。」他昨日在入圍午宴上暗示會有驚喜，今日他遺憾說：「會不會讓大家失望了？」兩人早上才通過電話，並說如果范冰冰得獎，會在台上撥電話給她。范冰冰也說非常遺憾沒有辦法來，也交代導演一定要轉達：「心跟金馬同在。」

范冰冰在《地母》扮相和氣質脫胎換骨。（圖／海鵬、Getty）

以主題曲《布秧》入圍最佳原創電影歌曲的戴佩妮，相較於得獎與否，她更緊張待會兒要在典禮上表演，滿腦子都是演出的事情，她感謝主辦單位讓她彩排多次，也有機會來金馬獎參與學習。

戴佩妮入圍最佳原創電影歌曲。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導

