金馬獎／范冰冰奪女主角獎 現場電話連線哽咽「想重新來過」

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后，最後由范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎。

《地母》范冰冰。（圖／金馬執委會提供）

《地母》導演張吉安表示，當初范冰冰跟著他一起回到家鄉，他不解為什麼對方要這麼努力想要爭取角色，范冰冰告訴他：「我想要重新來過。」張吉安邊說話，邊現場打電話給范冰冰。

范冰冰馬上接起電話，不過她沒有馬上說話，大概3秒後她帶著哽咽的聲音提到，自己在拍戲不過一直在看直播，「首先感謝金馬主委會，給我這個肯定，真的深深的感謝導演，堅定不移對我的信任，回想當初，我說范冰冰奉陪到底！其實這不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧地相信。」

廣告 廣告

范冰冰表示，「我作為一個中國的電影人，我會用更多作品傳遞更深刻的意義。」她透露自己有很多話沒有辦法講，不過她非常感謝主創團隊，她點名了片中飾演她兒子的白潤音和女兒許恩怡，「這個獎是屬於我們所有人的，在此祝福金馬獎，一直鼓舞華語電影，願電影生生不息，願中國的電影人。」此外，她也感謝金馬獎，「一直以來支持華語電影人的支持」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

延伸閱讀：

2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）

金馬獎2025／范冰冰來不來？導演張吉安紅毯鬆口：以特別方式出現

金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」

金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸



更多金馬相關：

★專題報導：https://bit.ly/48sYhN8

★即時影音：https://bit.ly/4pkG8GU