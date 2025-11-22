金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。
張吉安特別讓范冰冰看著自己的獎座，「我幫你領回好嗎，其他我們等下再說」，范冰冰透過手機看著獎座，一直捏著鼻子落淚，張吉安見她哭到不行繼續說：「要不要看你名字有沒有寫錯？有嗎？有寫錯嗎名字？」張吉安念著上面的字，「第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，《地母》，沒有錯，我就簽收囉！」
導演張吉安在台上表示，當初范冰冰跟著他一起回到家鄉，他不解為什麼對方要這麼努力想要爭取角色，范冰冰告訴他：「我想要重新來過。」
觀看更多相關影音
其他人也在看
金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。民視 ・ 1 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
范冰冰奪影后後台爆哭！視訊導演太激動 拿到簽證卻無法來台原因曝
中國女演員范冰冰昨（11/22）憑新作《地母》獲62金馬最佳女主角，她雖未親臨現場，但金馬執委會稍晚公開導演張吉安在慶功宴上與她視訊，只見她穿一襲紅衣，哭到不能自己，開心地說收到很多祝福，「今晚應該會無法睡覺了。」太報 ・ 17 小時前
金馬62／范冰冰封后與李安連線通話 曝簽證辦好卻無法來
金馬62／范冰冰封后與李安連線通話 曝簽證辦好卻無法來EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
金馬獎慶功／范冰冰《地母》封后凌晨狂嗑大閘蟹 送上自拍照吐真實心聲
中國大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎慶功／最佳女主角，可惜她因工作未能親自出席領獎，僅透過電話傳達激動和感恩心情。情緒激動的她似乎也睡不著，23日凌晨3點多她在微博發文，分享了她的慶祝方式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金馬慶功／差范冰冰一票就奪影后！她聞訊嚇傻 嗨喊：已經覺得我得獎了
第六十二屆金馬獎最佳女主角由《地母》范冰冰奪回，再頒獎典禮後金馬執委會執行長聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中多階段呈現自然又具力量的情緒變化；范冰冰則在《地母》中「從肢體到語言，都完成讓評審耳目一新」。最後競爭集中在范冰冰與高伊玲兩人，最終由范冰冰勝出。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第七年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，...聯合新聞網 ・ 10 小時前
台中妹夜店狂歡遭侵犯！舞台上餵酒「慘被拉下台」 內褲驗出DNA
（記者洪承恩／綜合報導）台中一名男子在夜店被指控趁女子餵酒時，強行把人拉下舞台並伸手侵擾，法院根據監視器與採檢 […]引新聞 ・ 10 小時前
宏都拉斯「靠向中國」反被拖垮！蝦農倒一片淚喊：台灣最好
宏都拉斯與台灣斷交後，部分產品的出口受到衝擊，當地媒體報導指出，不少中小型「蝦養殖」業者倒閉，相當艱難，當地商會更提出，在出口量與穩定性上，台灣明顯優於中國；許多蝦農希望恢復與台灣的貿易。而宏都拉斯總統大選在即，對外政見成為重點，執政黨方主張深化與中國的關係，兩名反對派候選人則提出願與台灣恢復邦交。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬獎側寫／曾敬驊慶功訪問才剛結束 「抱著獎座走出店外」親自向粉絲道謝
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，結束典禮後的慶功宴，他收起激動的淚水，心情平靜許多。媒體訪問結束後，大家本想找他合照，卻一時不見人影，後來才發現，他已經走出店外，向等候多時的粉絲表達感謝。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
李瑞鎮驚爆交往多位女歌手！自揭戀愛秘辛 金廷恩往事再被翻出掀網暴動
南韓男星李瑞鎮近來在綜藝《秘書鎮》中意外掀起話題，李瑞鎮一席「年輕時交往過幾位女歌手」的自白，不僅讓向來低調的感情史曝光，也讓外界再次回想李瑞鎮與金廷恩那段曾轟動演藝圈的戀情。節目播出後，網路討論度瞬間飆升。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 6 小時前
范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。范冰冰工作室則在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，不過事後該貼文遭刪除。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲
范冰冰在第62屆金馬獎上「重新來過」，憑藉《地母》奪最佳女主角獎。張鈞甯曾與范冰冰合作《武媚娘傳奇》成為閨密，在Threads上發文：「為你開心，為你驕傲！」還附上一個愛心圖案，雖沒點名范冰冰，但被認為就是低調祝賀好友。鏡報 ・ 13 小時前
金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉台視新聞網 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 14 小時前
列車遭塗鴉非首次！台鐵工會示警1警訊
[NOWnews今日新聞]台鐵1108次列車今（23）日上午被發現遭到大面積塗鴉。而台灣鐵路產業工會認為，這並非首次列車遭塗鴉，且過去更有旅客把車廂當作「跑酷」場景做出危險動作，因此即便只是塗鴉，也顯...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應
台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...聯合新聞網 ・ 19 小時前