金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。

張吉安幫范冰冰代領金馬獎座。（圖／翻攝自金馬Threads）

張吉安特別讓范冰冰看著自己的獎座，「我幫你領回好嗎，其他我們等下再說」，范冰冰透過手機看著獎座，一直捏著鼻子落淚，張吉安見她哭到不行繼續說：「要不要看你名字有沒有寫錯？有嗎？有寫錯嗎名字？」張吉安念著上面的字，「第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，《地母》，沒有錯，我就簽收囉！」

導演張吉安在台上表示，當初范冰冰跟著他一起回到家鄉，他不解為什麼對方要這麼努力想要爭取角色，范冰冰告訴他：「我想要重新來過。」

