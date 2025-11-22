金馬獎／褲裝上身帥一波！劉若英帥氣登金馬 楊千霈激喊：好漂亮
記者／夢夢子
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年星光大道由紅毯主持人常客楊千霈帶著徐鈞浩及彭千祐主持，海內外電影人齊聚一堂，紅毯星光熠熠備受矚目，誰說女星只能穿禮服，今年有好多人選擇褲裝比男星還要帥。
首先是電影《我家的事》女主角高伊玲，今天選了深色條紋套裝搭配高馬尾，整體相當俐落，楊千霈訪問時提到，高伊玲不管在戲內還是戲外都是大家的精神領袖，現場請她精神喊話安定一下軍心，高伊玲幽默喊話：「金馬獎座放誰家？」劇組團隊非常有默契回答：「我家！」令楊千霈大讚可愛。
接著是電影《我家的事》女配角黃珮琪，今天以一套黑色套裝登場，挖空設計露出小蠻腰，本身身高就高的她根本超適合褲裝，整體看起來氣勢十足。
接下來是女星9m88，今天同樣以兩件式白色褲裝華麗登場，削肩設計完全凸顯出優點，整體線條優美顯得身材比例高挑，一轉身更不得了，背後大挖空真的辣翻，今天將會登台獻唱的她表示，自己是歌手也是演員，將帶角色到角色歌曲裡面唱給大家聽。
還有電影《我們意外的勇氣》女主角劉若英，今天同樣選擇黑色褲裝登場，英氣十足，楊千霈興奮表示：「好漂亮！在酒會是白色，在現場是黑色一樣美麗動人。」這也是劉若英睽違13年再接下女主角，她坦言一開始沒有很想接下，畢竟已經太久沒有演戲，角色關係幾乎都是躺著狀態，還被粉絲稱說是躺著入圍，劉若英笑說，「其實躺著也是很辛苦，不信你來躺躺看！」
接著還有女星林嘉欣，選的是大尺寸的藕色西裝外套，搭配卡其色西裝褲，雖然不是同一色系，整體卻顯得相當溫和，很意外的組合。
最後是女星鍾雪瑩，今天穿的是白色針織套裝，鏤空設計有點若隱若現，令人沒想到褲裝一樣可以帶有性感。
