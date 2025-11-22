金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台

張震、曾敬驊、柯煒林。（圖／小娛樂）

記者／夢夢子

2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。

首先是電影《我家的事》男配角曾敬驊，選的是長版咖啡色西裝登台，修邊帶黑色線條設計，內搭V字領上衣看上去相當帥氣，受訪的時候突然繞過楊千霈抱向同劇男配角，這個舉動令楊千霈大笑，「我以為你要抱我耶，哎呀！」

曾敬驊。（圖／小娛樂）

接著是男星張震同樣以長版西裝登場，向來時尚品味很高的他，這次選擇的西裝帶有不修邊幅的設計，肩膀還有白色縫線感，為了搭配長版西裝，下半身選擇寬褲來做搭配，沒有特意抓整齊的頭髮帶點瀟灑感，加上留了一點小鬍子，整體看起來游刃有餘、瀟灑不羈的感覺。

張震。（圖／小娛樂）

最後是男星柯煒林，今天也選擇偏長版的西裝登台，整身黑色西裝搭配高領上衣顯得十分沈穩有魅力，髮型是梳得平整的中分油頭，笑容滿面看起來相當靦腆可愛。

柯煒林。（圖／小娛樂）

