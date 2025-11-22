金馬獎／陳淑芳獲頒終身成就獎！ 出道68年「女兒」徐若瑄獻獎哭了
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，終身成就獎，頒發給出道超過一甲子的影后陳淑芳，並由《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎，陳淑芳走上舞台時，徐若瑄也在一旁默默拭淚。
《孤味》導演許承傑為陳淑芳拍攝一支影片，影片中，陳淑芳不斷唸出一個又一個名字，後經提醒，陳淑芳才發現所有名字，都是她演過的角色。
上台領獎時，陳淑芳難掩激動、淚流滿面，心中充滿感謝地說，當演員，有時入戲太深，一路從片場哭回家，躺在床上，哭著哭著就睡著了：「但我從不喊我累了，因為從事影視是我的志趣，我要一輩子演下去。」
她感謝曾共事的所有幕前幕後團隊，以及金馬獎的肯定「因為有你們的專業，成就了我，才能拿到這匹（馬）站在這裡。」更謝謝觀眾的疼愛，無論是把她當作媽媽還是阿嬤，人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡的顧忌。
「演藝圈這條路走下來非常困難，但是我願意，願意走到我不能走，演到我不能再演。曾經我說過，哪怕是一場戲一句話我都會認真演。最後你們還要記得『我，陳淑芳，不漲價！』我會努力繼續做，不辜負金馬。」
同時，陳淑芳也鼓勵和她一樣的銀髮族，心中有愛、微笑、熱情，永遠是燦爛的。
陳淑芳在領完獎後，來到新聞中心接受訪問，由於不方便久站、坐著拍照，俏皮的她拿著獎座說道：「好重好重～真的是金做的欸！」聞天祥在一旁詢問，因為先前就已知道自己拿到終身成就獎，今天的心情是否有更多的感觸。
陳淑芳表示，好久好久沒有看到三位女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳，從第57屆金馬獎拿下金馬獎到現在，沒想到她們都還是記得，喊她一聲媽媽，「我也沒有女兒嘛，聽到一聲媽媽，真的好感動。」說著說著仍忍不住哽咽。
「以前有人說過，拿到這個獎就要退休了，但我要更上一層樓！」陳淑芳說，從19歲到現在，從膠卷到數位，她本身就是一本電影史，「我相信在台灣，沒有一個人比我久，我也希望能夠傳承下去，讓年輕一輩能發光發亮，讓世界知道，台灣是一個這麼好的地方。」
陳淑芳出道68年、超過一甲子，2021年拿下兩座金馬獎，以電影《孤味》、《親愛的房客》，成為史上最年長金馬女主角與金馬女配角入圍者暨得獎者。除了獲頒終身成就獎，陳淑芳也在今年獲頒第60屆金鐘獎特別貢獻獎。
