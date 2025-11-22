金馬獎／陳雪甄透視曲線美翻紅毯 《粽邪2》中邪阿姨大變身
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，陳雪甄以《人生海海》入圍最佳女配角，她身穿一襲白色薄紗禮服，展現絕美曲線。一旁的導演廖克發則老神在在，入圍最佳導演的他抱持平常心。
先前陳雪甄以《馗降：粽邪2》中的中邪阿姨入圍女配角，此次是她第二度角逐，在《人生海海》飾演一名馬來西亞人，為口音下足功夫。
陳雪甄為了這套禮服節食瘦身，她笑說走路時要一直挺胸縮肚，以免禮服掉下來，她腳踩八公分的高跟鞋，走路特別小心翼翼，全身更佩戴價值1500萬台幣的珠寶飾品。她透露自己準備好的感言很長一段，結果被經紀人刪去一半。
延伸閱讀：
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
范冰冰求導演「毀掉她外表」 為《地母》下田做農活曝巨大轉變
張孝全三度問鼎金馬影帝！被導演逼沉澱20秒⋯點醒他
張震紐約街頭狂奔當地人關切「想幫忙報警」 二封金馬影帝有信心
更多金馬相關：
★專題報導：https://bit.ly/48sYhN8
★即時影音：https://bit.ly/4pkG8GU
其他人也在看
金馬62入圍午宴 最佳女配角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳女配角入圍者鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻與黃珮琪出席與會，合影留念。中央社 ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳新導演」、「最佳導演」由剛獲得美國導演工會（DGA Awards）終身成就獎的「台灣之光」李安頒獎，宣布由「Lloyd Lee CHOI」、「李駿碩」分別拿下「最佳新導演」、「最佳導演」，民視 ・ 16 小時前
金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
金馬62／曾敬驊奪金馬男配角哭全程 陳雪甄摘女配角大淚崩
金馬62／曾敬驊奪金馬男配角哭全程 陳雪甄摘女配角大淚崩EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
金馬62／陳雪甄等17年金馬鍍金 1原因征服所有評審
資深表演指導陳雪甄憑藉電影《人生海海》中極具生命力的角色「水雲」，一舉奪下第62屆金馬獎最佳女配角。在典禮後的慶功宴上，她難掩喜極而泣的激動情緒，坦言這座獎座是她長達 17 年演藝路途的最好印證，更是她人生的「新起點」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
金馬獎／李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。楊貴媚和李國煌負責頒發「最佳美術設計」和「最佳造型設計」兩項大獎，楊貴媚一個人從後台走出來，李國煌坐在一旁的椅子上，李國煌說表示自己看楊貴媚的第一部電影是《愛情萬歲》，「那一年我小學六年級！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
金馬62／范冰冰工作室喊「寶島影后」突刪文 本尊再發聲曝狀態
金馬62／范冰冰工作室喊「寶島影后」突刪文 本尊再發聲曝狀態EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
金馬62星光 劉若英亮麗走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，歌手、演員劉若英以電影「我們意外的勇氣」入圍金馬獎最佳女主角獎，一身黑色系裝扮，十分俐落帥氣。中央社 ・ 19 小時前
金馬62》陳雪甄等17年首奪最佳女配角 擊敗蔡淑臻
第62屆金馬獎45歲女星陳雪甄以《人生海海》奪下最佳女配角獎，這也是她入行多年首度獲獎。除了演員身分，她也曾為多部電影擔任表演指導及親密指導。在《人生海海》中，她飾演馬來西亞當地華人，肢體、口音細膩到位，情感演繹深刻且複雜。上台領獎時，她一度哽咽激動表示：「走了17年，我終於站上來了！」中時新聞網 ・ 18 小時前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 18 小時前
金馬62／以《人生海海》奪最佳女配角 陳雪甄喜極而泣：等了17年
第62屆金馬獎最佳女配角出爐，一如外界預期，由呼聲最高的陳雪甄以《人生海海》中「水雲」一角擊敗眾多強敵，抱回人生首座金馬獎。她上台領獎時情緒激動，忍不住淚崩說：「等了17年，才終於站在這裡！」 陳雪甄感謝《人生海海》劇組所有人全力以赴，讓這部作品得以完成，也讓她的表演被看見。 她也特別想把這座獎送給所有電影中的配角們：「我們不見得受到很多注目跟眼光，甚至有時會懷疑自己的能力。謝謝我們沒有放棄，在暗處支撐，創造電影裡很多重要的細節。」 最後，她感謝「水雲」這個角色，讓她明白——無論遇到什麼困境，都要活在當下，把根扎在自己身上。中央廣播電台 ・ 18 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前