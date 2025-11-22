金馬獎／陳雪甄透視曲線美翻紅毯 《粽邪2》中邪阿姨大變身

第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，陳雪甄以《人生海海》入圍最佳女配角，她身穿一襲白色薄紗禮服，展現絕美曲線。一旁的導演廖克發則老神在在，入圍最佳導演的他抱持平常心。

先前陳雪甄以《馗降：粽邪2》中的中邪阿姨入圍女配角，此次是她第二度角逐，在《人生海海》飾演一名馬來西亞人，為口音下足功夫。

陳雪甄為了這套禮服節食瘦身，她笑說走路時要一直挺胸縮肚，以免禮服掉下來，她腳踩八公分的高跟鞋，走路特別小心翼翼，全身更佩戴價值1500萬台幣的珠寶飾品。她透露自己準備好的感言很長一段，結果被經紀人刪去一半。

陳雪甄展露曲線。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導

