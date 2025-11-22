金馬獎／頑童開場表演疑似「放送事故」 導演李安後方配合演出

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日登場，以電影《96分鐘》高鐵為場景，車上坐著《左撇子女孩》葉子綺、馬士媛，《進行曲》牧森，《深度安靜》張孝全、林依晨，《我家的事》曾敬驊、藍葦華，還原疑似撿到爆裂物的一幕。不過罐子裡裝的不是炸彈，而是金馬獎座，此時頑童MJ116出場，並過渡到由他們帶來的開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。

頑童mj116，資料照（圖／小娛樂）

只是，開場表演最初疑似出現放送事故，麥克風聲音忽大忽小，不過問題很快就排除，頑童也帶來《兄弟們要進城》、《Here We Are》炒熱現場氣氛。特別的是，當小春在台下演唱時，導演李安在後方俏皮地配合工作人員演出，成為一大亮點。

廣告 廣告

2025金馬獎（第62屆金馬獎）台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。

頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。

金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

延伸閱讀：

2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）

金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥

金馬獎／黃鐙輝出道15年首度入圍 老婆給的幸運物讓他傻眼：是要我殞落嗎

金馬獎／陳雪甄透視曲線美翻紅毯 《粽邪2》中邪阿姨大變身



更多金馬相關：

★專題報導：https://bit.ly/48sYhN8

★即時影音：https://bit.ly/4pkG8GU