金馬獎／黃秋生入圍男配奪獎沒信心：不會這麼巧吧？ 大膽推測得主是「他」

黃秋生踏上金馬獎紅毯。（圖／小娛樂）

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。黃秋生今年入圍最佳男配角，他已經拿過三次男配角、一次男主角，談到今天心情，他以入圍電影名稱表述：「《今天應該很高興》！」

對於自己拿獎有無信心？他謙虛說：「不會這麼巧吧！真的沒想到，應該不會是我。」他猜測今年得主應該是金士傑，「應該金老師，怎麼算都不會是我，我戲份也不多」。

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。

廣告 廣告

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

延伸閱讀：

2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）

金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥

金馬獎／黃鐙輝出道15年首度入圍 老婆給的幸運物讓他傻眼：是要我殞落嗎

金馬獎／陳雪甄透視曲線美翻紅毯 《粽邪2》中邪阿姨大變身



更多金馬相關：

★專題報導：https://bit.ly/48sYhN8

★即時影音：https://bit.ly/4pkG8GU