金馬獎／黃鐙輝出道15年首度入圍 老婆給的幸運物讓他傻眼：是要我殞落嗎

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。黃鐙輝出道15年，首度以《左撇子女孩》入圍金馬獎，與金士傑、姚淳耀、曾敬驊、黃秋生競爭「最佳男配角獎」，他在紅毯受訪時，表示會好好享受這一切，「到現在都覺得很夢幻。」不過老婆給的幸運物，讓他有些哭笑不得。

第62屆金馬獎，《左撇子女孩》黃鐙輝（圖／小娛樂）

黃鐙輝開玩笑說，「香港劉德華沒來，南港的湊合一下。」並透露老婆給他一顆隕石當幸運物，但他收到以後很疑惑：「我想說你不是要我殞落嗎？」他一路被大家喊「要得獎」，多了不少壓力：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」

入圍最佳女配角獎的9歲女孩葉子綺，笑說很興奮可以跟大家一起走紅毯，幸運物就是身上穿的衣服，「設計師說我有口袋的原因就是要把獎帶回家。」蔡淑臻則表示：「整個劇組都是我的幸運物。」

第62屆金馬獎，《左撇子女孩》，葉子綺（圖／小娛樂）

《左撇子女孩》自坎城首映後連續入選多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，更於羅馬影展奪下「最佳影片」，並將代表台灣角逐奧斯卡國際電影獎。金馬執委會執行長聞天祥公開讚賞他在片中「釋放草根生命力、善意的男性角色，在一群女演員間成為最亮眼的綠葉」，與以往形象大幅不同。

黃鐙輝入圍金馬獎，非常感謝一路上支持他的影迷（圖／我在娛樂 提供）

2025金馬獎（第62屆金馬獎）今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。

頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。

金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

第62屆金馬獎，《左撇子女孩》，蔡淑臻（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎，《左撇子女孩》馬士媛（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎，《左撇子女孩》（圖／小娛樂）

