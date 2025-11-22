金馬獎／黃鐙輝出道15年首度入圍 老婆給的幸運物讓他傻眼：是要我殞落嗎
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。黃鐙輝出道15年，首度以《左撇子女孩》入圍金馬獎，與金士傑、姚淳耀、曾敬驊、黃秋生競爭「最佳男配角獎」，他在紅毯受訪時，表示會好好享受這一切，「到現在都覺得很夢幻。」不過老婆給的幸運物，讓他有些哭笑不得。
黃鐙輝開玩笑說，「香港劉德華沒來，南港的湊合一下。」並透露老婆給他一顆隕石當幸運物，但他收到以後很疑惑：「我想說你不是要我殞落嗎？」他一路被大家喊「要得獎」，多了不少壓力：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」
入圍最佳女配角獎的9歲女孩葉子綺，笑說很興奮可以跟大家一起走紅毯，幸運物就是身上穿的衣服，「設計師說我有口袋的原因就是要把獎帶回家。」蔡淑臻則表示：「整個劇組都是我的幸運物。」
《左撇子女孩》自坎城首映後連續入選多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，更於羅馬影展奪下「最佳影片」，並將代表台灣角逐奧斯卡國際電影獎。金馬執委會執行長聞天祥公開讚賞他在片中「釋放草根生命力、善意的男性角色，在一群女演員間成為最亮眼的綠葉」，與以往形象大幅不同。
2025金馬獎（第62屆金馬獎）今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。
頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
延伸閱讀：
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
范冰冰求導演「毀掉她外表」 為《地母》下田做農活曝巨大轉變
張孝全三度問鼎金馬影帝！被導演逼沉澱20秒⋯點醒他
張震紐約街頭狂奔當地人關切「想幫忙報警」 二封金馬影帝有信心
更多金馬相關：
★專題報導：https://bit.ly/48sYhN8
★即時影音：https://bit.ly/4pkG8GU
其他人也在看
金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬獎／楊貴媚紅毯「透膚桃粉裝」太驚豔！馬士媛優雅高級感直接滿分
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中楊貴媚以一身桃粉色登場，成功駕馭又凸顯的氣色令人羨慕，另外，林依晨紫色透膚禮服、桂綸鎂黑色洋裝氣勢滿點，女神降臨。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人
娛樂中心／楊佩怡報導來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉充滿感染力的笑容與精湛舞姿，在台灣刮起的「多慧旋風」久久不滅，甚至帶動我國球團「外援風潮」，來台發展3年地位至今仍無人超越。昨（21）日李多慧在IG上曬出辣舞影片，只見她身穿緊身上衣，在高鐵站狂扭16秒，引發大批網友圍觀。民視 ・ 22 小時前
金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎／李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。楊貴媚和李國煌負責頒發「最佳美術設計」和「最佳造型設計」兩項大獎，楊貴媚一個人從後台走出來，李國煌坐在一旁的椅子上，李國煌說表示自己看楊貴媚的第一部電影是《愛情萬歲》，「那一年我小學六年級！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
從友情到反目！作家H遭爆「反咬借錢恩人」 正妹女醫怒揭：多次帶陌生人闖診所拍直播
作家H今年（2025）6月與律師林沄蓁直播時談及律師呂秋遠，未料畫面近日被指拍攝地點竟是某醫美診所，且疑似未事先告知診所就進行錄影。診所院長王姿允醫師出面說明，指出作家H當時「擅自闖入拍攝」，且過去多次在非營業時間帶陌生人進入診所談話，引發診所憂心。事件曝光後，作家H立即在社群平台反駁，並控訴診所違法解雇，雙方說法各執一詞。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／追憶大S、顏正國、坣娜 生前身影再現引網淚崩
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行。曾奪得本屆金曲獎台語女歌手緯來新聞網 ・ 9 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
金馬紅毯／三寶媽李千娜突蹲下！特別幫她順裙擺 新人演員倍受寵愛
受邀觀禮的 李千娜 今晚與《恨女的逆襲》團隊一同踏上金馬獎星光紅毯，她以一套 米色抹胸禮服 亮相，柔和色調襯托肌膚亮度，俐落胸線剪裁展現優雅與自信並存的氣勢。耳際與鎖骨間點綴 De Beers 珠寶，鑽石光芒與暖色禮服形成細緻對比，使她的整體造型純淨又動人，步上紅毯氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿富二代哥哥拿遺產金援挺妹 喊話吿范姜和酸民「幫妳找律師處理」
粿粿與范姜彥豐於2022年結婚並育有一女，近日范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿的同母異父哥哥韓秉融第一時間發聲挺妹妹，也公開支持她對范姜和網路酸民提告，「我幫你找律師，全權處理」，被網友酸「可是人家喜歡的是邱勝翊，不是你」、「那你幫她付1600萬 想看」。週刊披露，韓秉融是富二代，繼承遺產後又有了大量金援，才會批范姜「吃軟飯」。太報 ・ 21 小時前
金馬62／范冰冰奪影后大爆哭！ 工作室發文「寶島最佳女主角」突刪文
本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后。最終由范冰冰以《地母》奪得，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。雖范冰冰未能在金馬頒獎台上現身，...CTWANT ・ 57 分鐘前
上市5年了還在缺遊戲？PS5遭投票公認「索尼史上最糟主機」，比PS3還慘
索尼 PlayStation 5 自 2020 年問世至今，正式邁入了第五個年頭。作為索尼推出的第五代家用主機，PS5 原本背負著引領次世代的重任，然而隨著生命週期過半，越來越多玩家開始質疑這台主機的表現。尤其是在扣除了與 PS4 跨平台的舊世代作品後，真正屬於 PS5 的第一方獨佔大作依然屈指可數。這股不滿情緒在國外論壇爆發，在一項熱門投票中，PS5 竟然被玩家公認是「索尼史上最糟糕的主機」，引發了社群間激烈的辯論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
金馬獎／頑童開場表演疑似「放送事故」 導演李安後方配合演出
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日登場，以電影《96分鐘》高鐵為場景，車上坐著《左撇子女孩》葉子綺、馬士媛，《進行曲》牧森，《深度安靜》張孝全、林依晨，《我家的事》曾敬驊、藍葦華，還原疑似撿到爆裂物的一幕。不過罐子裡裝的不是炸彈，而是金馬獎座，此時頑童MJ116出場，並過渡到由他們帶來的開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬紅毯／葉子綺甜喊要把獎帶回家！黃鐙輝破百萬行頭踩場 坦言超緊張
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，不僅獎落誰家收到關注，紅毯星光也是一大看點。今年《左撇子女孩...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 黃鐙輝帥氣走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，入圍最佳男配角的演員黃鐙輝，一身黑西裝帥氣走紅毯。中央社 ・ 13 小時前
私大校長齊聚探討國際生議題 教育部：3年65億補助各大學校務
「2025私立大學校院校長會議」今於輔仁大學召開，主題聚焦國際學生招生與輔導管理，教育部常次朱俊彰在會中表示，學校都希望能把國際招生的彈性增加，其中非常重要的條件是，學生必須聽得懂，使其學習上沒有問題，以及對學生有好的輔導措施，使其知道自己有被照顧，最好還能願意留台，教育部已逐漸對重點科系開放彈性，自由時報 ・ 1 天前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 15 小時前
天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身
「天魁」是紫微斗數中被視為象徵貴人、氣質與桃花的吉星。紫微專家姚本軍指出，農曆十月天魁星全面啟動，將強力影響4生肖受天魁星照拂，不僅魅力大幅提升、感情運轉強，人脈與貴人也同步湧現，是全年少見的「桃花、健康2.0 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」
入圍第62屆金馬獎最佳女主角的女星范冰冰，到底要不要出席領獎？現在導演張吉安在紅毯上證實了，她有工作在身，但人究竟是在哪拍戲？又沒透露，就是很神祕。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前