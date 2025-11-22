金馬獎／75歲翁倩玉重回金馬舞台 一口秀流利英文驚豔眾人
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。電影《陽光女子合唱團》片中兩位女主角翁倩玉與陳意涵，也在頒獎典禮上聯袂現身，一同頒發最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲獎。翁倩玉曾在52年前、第10屆金馬獎上，以《真假千金》拿下影后，這次再回到金馬獎舞台，她幽默地說：「那時候我只有1歲。」
75歲的翁倩玉，睽違47年再度重返大銀幕，拍攝《陽光女子合唱團》，電影在金馬影展首映後，她更與陳意涵一起擔任頒獎人。陳意涵在台上親切地喊著翁倩玉「姐姐」，請教她如何維持多年表演熱忱？翁倩玉回答：「常常保持好奇心！」兩人在台上互動掀起討論。
而翁倩玉在宣布最佳原創電影音樂得主為《幸福之路》的Charles HUMENRY時，流利的英文也令不少網友驚豔。其實翁倩玉過去曾在美國就讀過，住過許多地方的她會說中文、台語、日文、英文及粵語等五種語言。
