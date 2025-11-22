金馬獎／9m88又帥又辣！ 白西裝走紅毯...一轉身幾乎全裸
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。9m88與《大濛》團隊一起走紅毯，正面看似白色西裝，一轉身背部全裸，只有細繩綁帶固定。她今年會上台演出電影入圍歌曲，笑著說不緊張，「去年表演過了，今年帶著角色使命表演」。
柯煒林昨天因為有粉絲包場，所以比較晚睡，今天可能又會有慶功宴，身體能否負荷？他打包票：「可以，醫生說ok ，有睡夠就可以。平常大概睡八小時。」
他透露沒穿紅內褲，「全黑的啦」！父母也都來參加盛會，有跟他抱一下，「就是最好的幸運物」。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
