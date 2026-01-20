「金馬獎」中獎率100% 馬年刮刮樂一次看

▲台灣彩券公司今（20）日推出5款馬年刮刮樂新品，除最受矚目的「2000萬超級紅包」之外，年度生肖「金馬獎」總中獎率100%，頭獎300萬元共有14個。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 迎接馬年來到，台灣彩券公司今（20）日推出5款刮刮樂新品，總獎項超過2460萬個，百萬元以上獎項1232個，總獎金逾222億元，

其中除新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元，100萬元多達1200個之外，每年在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，今年中獎率100%的年度生肖「金馬獎」，張張都有獎，有14個頭獎300萬元，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。

台灣彩券公司今日舉辦「2026年刮刮樂新品上市記者會」，今年找來剛結婚的藝人陳漢典春節廣告代言，並由台灣彩券總經理謝志宏宣布新春限定年度最強檔的刮刮樂「2000萬超級紅包」上市，頭獎獎金2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

▲新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

此外，台灣彩券公司自民國103年起每年都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，也十分受到民眾喜愛，無論是買來做為紅包送給親友或自己刮討個開春好吉利都相當合適，其中中獎率100%的年度生肖限定主題「金馬獎」每張售價500元，張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元。

▲新春刮刮樂「金馬獎」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

同日上市還有3款應景新品，每張售價200元的「金好鑽」票面上各式造型鑽石與金條呼應主題財富感十足，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5%；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，俏皮又討喜，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35%；每張售價100元「財源滾滾」可愛又招財，7個頭獎30萬元，總中獎率33%。

▲新春刮刮樂「金好鑽」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「金馬報喜」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

截至目前為止，台灣彩券今年已發行10款刮刮樂新品，千萬元以上獎項多達18個，刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄，謝志宏表示，過年前還有5款新刮刮樂上市，也就是說，民眾在過年期間有15款刮刮樂可以購買，讓大家歡喜刮大獎迎新春、馬上接好運。

▲新春刮刮樂「財源滾滾」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

