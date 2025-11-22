金馬62／《火神的眼淚》兩大男神開場頒獎 林柏宏狂虧劉冠廷去年「金馬26」口誤

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

影壇盛會、第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，擔任第一組頒獎人的是曾在消防職人劇《火神的眼淚》合作的林柏宏與劉冠廷，兩人從上台起就不斷互虧，讓典禮笑聲不斷。

曾在消防職人劇《火神的眼淚》合作的林柏宏與劉冠廷擔任金馬62第一組頒獎嘉賓。（圖／台視提供）

劉冠廷首先問林柏宏：「你不是說那個《96分鐘》不是有入圍嗎？」，接著馬上道歉：「啊！你沒有入圍，對不起。」林柏宏馬上反擊，提到劉冠廷去年主持61屆金馬獎的口誤事件，在典禮尾聲口誤稱：「金馬26，我們明年見」，笑問劉「你該不會因為去年結尾獎金馬26，到現在還沒走出來吧？」讓現場笑聲不斷。

對此，劉冠廷立刻正色向台下來賓重新開場：「歡迎大家來到金馬62的現場。」彌補去年的口誤意外，然後笑稱自己「終於可以走出去了！」

