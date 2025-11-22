金馬62／《火神的眼淚》兩大男神開場頒獎 林柏宏狂虧劉冠廷去年「金馬26」口誤
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
影壇盛會、第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，擔任第一組頒獎人的是曾在消防職人劇《火神的眼淚》合作的林柏宏與劉冠廷，兩人從上台起就不斷互虧，讓典禮笑聲不斷。
劉冠廷首先問林柏宏：「你不是說那個《96分鐘》不是有入圍嗎？」，接著馬上道歉：「啊！你沒有入圍，對不起。」林柏宏馬上反擊，提到劉冠廷去年主持61屆金馬獎的口誤事件，在典禮尾聲口誤稱：「金馬26，我們明年見」，笑問劉「你該不會因為去年結尾獎金馬26，到現在還沒走出來吧？」讓現場笑聲不斷。
對此，劉冠廷立刻正色向台下來賓重新開場：「歡迎大家來到金馬62的現場。」彌補去年的口誤意外，然後笑稱自己「終於可以走出去了！」
更多FTNN新聞網報導
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
金馬62／影帝影后出爐！范冰冰激動連線落淚 張震感性謝家人
其他人也在看
金馬62星光 林柏宏帥氣亮相 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員林柏宏（圖）今年以頒獎嘉賓身分參與金馬盛會，開心出席走紅毯。中央社 ・ 17 小時前
金馬62》林柏宏無緣入圍影帝！現身紅毯心在TWICE：好想去看喔
台灣男神林柏宏，今（22日）晚現身第62屆金馬獎頒獎典禮，雖然無緣憑藉電影作品《96分鐘》入圍影帝，但他背負頒獎人的重責大任。怎料，林柏宏在後台坦言，很想去看同時間在高雄演出的韓團TWICE，逗笑大家。中時新聞網 ・ 18 小時前
熊熊遭爆無邊界感行為！「與黃豪平、坤達同房睡覺」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
金馬62》林依晨「正面開深V」搶影后 產後亮相絕美
第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，以《深度安靜》入圍最佳女主角的林依晨，稍早與劇組一起走紅毯，優雅又不失女人味的禮服，令人目不轉睛。中時新聞網 ・ 18 小時前
金馬62／小孩搶盡紅毯目光 張孝全用「戰鬥陀螺」轉出好運
本屆入圍多項獎項的《左撇子女孩》演員群一同走上紅毯，其中年僅九歲、入圍「最佳女配角」的葉子綺宛如劇組吉祥物，站在 C 位帶領全劇組一起享受典禮氣氛。葉子綺分享入圍心情時說：「拍片時，要一家一家偷東西非常過癮。」被問到是否有信心得獎時，她則以成熟口吻笑答：「這...CTWANT ・ 17 小時前
金馬62／與女兒網內互打！蔡淑臻「進廠維修」要拚紅毯最美
金馬62／與女兒網內互打！蔡淑臻「進廠維修」要拚紅毯最美EBC東森娛樂 ・ 1 天前
中日緊張 連累上海日料餐廳業績下滑5成
中日緊張 連累上海日料餐廳業績下滑5成EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！
國際中心／江姿儀報導日本新任首相高市早苗上台後強力挺台灣，日前於國會拋出「台灣有事即日本有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國反日情緒高漲，不僅呼籲公民「近期暫勿前往日本」，官方甚至宣布禁止日本水產品進口。對此，日本國際戰略研究專家分析，指出中國「處於劣勢」，對日影響有限，而日本可靠「這3招」反制。民視 ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬紅毯／首入圍男配角！黃鐙輝「百萬行頭」登場激喊 ：得獎會嚇傻
從影15年的黃鐙輝憑藉《左撇子女孩》首次入圍金馬62最佳男配角，人生第一次踏上金馬紅毯，談到心情，雖然不緊張，但他一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動！」笑稱對得獎沒有過高期待，「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62／追思已故影人「確定沒于朦朧」 香港演員、導演都入列
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，今年金馬的追思環節以新科金曲歌后李竺芯登場，一連演唱多首經典作品，不過確定沒有9月過世的中國男星于朦朧。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準
南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前