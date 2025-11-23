金馬獎2025慶功／李安、李屏賓跑趴紀錄：與范冰冰電話連線、傳授《左撇子女孩》衝奧斯卡秘訣！

【文/雀雀】2025年第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，國際台灣名導李安返台為金馬劇組加油，不只是在頒獎典禮，更會在典禮結束後前往各電影慶功宴、和影人們說說話。今年李安繼續與金馬主席李屏賓一起跑趴，首站是到得獎大贏家電影《大濛》為劇組慶賀，從11/23凌晨一點開始，直到清晨近六點才結束，一共跑了十場見到超過15個劇組。本文整理紀錄此次行程，一起來看 2025 年的李安，如何為華語電影戮力奔波打氣。

李安前往2025金馬獎慶功宴《大濛》劇組

李安從金馬62惜別酒會出發，首站是以《大濛》金馬獎豐收的劇組。導演陳玉勳，男女主角柯煒林、方郁婷都在場。李安曾提及陳玉勳曾是自己的「一日學生」，還虧陳玉勳喜歡拍長鏡頭、「假文青」。這次《大濛》成為金馬大贏家，李安讚道「不聽老師話的，都很有出息」。而柯煒林在影帝獎項上與張震戰到最後一回合，最後變成第二名，柯煒林笑問：「那是誰！？誰沒有投給我？！」但話鋒一轉又表示其實沒有得獎沒關係，能參加金馬、認識新朋友，才是最開心的事。

李安前往2025金馬獎慶功宴《地母》劇組

接下來李安與李屏賓便趕到《地母》劇組。一到慶功宴就與遇上導演張吉安與范冰冰通話當中，遂也祝賀新科金馬影后。後李安與李屏賓更與張吉安導演也延續了金馬惜別酒會時李安導演走到張吉安面前說喜歡《地母》，想要坐下來聊的邀約，在慶功宴上長談了一段關於電影創作，氣氛感性。

李安前往2025金馬獎慶功宴《深度安靜》劇組

而在接下來的《深度安靜》劇組慶功宴場合中，李安安慰了現在場的電影男女主角林依晨與張孝全，更告訴導演沈可尚「得獎只有一天，下次得獎會更開心」，並與幾位入圍者圍在一起喝湯，場面感人。而《深度安靜》雖然入圍七項但最終顆粒未收，全劇組依然散發著「反正會站在這裡（影視圈）一輩子」的努力耕耘熱情，令人難忘。

下一站的《96分鐘》劇組中，李安也與劇組舉杯合照。而當李安與李屏賓抵達最佳導演獎得主片《眾生相》和《女孩不平凡》等港澳電影劇組慶功宴現場，來自海外的影人們紛紛搶著要與李安合照，顯見李安人氣！

李安前往2025金馬獎慶功宴《眾生相》劇組

李安前往2025金馬獎慶功宴《女孩不平凡》劇組

斬獲新導演獎的《幸福之路》劇組慶功宴與《人生海海》、《好孩子》和香港動畫得獎片《世外》一起合辦。笑說自己演了《幸福之路》之後變幸運的張震，在李安到場時有小聊了一分鐘，後李安便進到與桂綸鎂和西島秀俊主演的《親愛的陌生人》中寒暄。

李安前往2025金馬獎慶功宴《我家的事》劇組

接著李安抵達《我家的事》劇組慶功宴、為改編劇本獎編導潘客印與男配角獎得主曾敬驊恭賀。李安對潘克印說新導演有「新手運」，要拍第二部片導演的實力才見真章，李屏賓則在旁笑說「拍三部電影才能看出一個導演的本事」！

李安前往2025金馬獎慶功宴《左撇子女孩》劇組

而當到達《左撇子女孩》劇組時，李安見到9歲的女配角入圍者葉子綺就大呼「應該要一開始就來這場」！並問葉子綺累不累？喜不喜歡拍戲？還摸摸小女孩的頭給予鼓勵。而看到新導演獎入圍者鄒時擎則鼓勵她，說認為《左撇子女孩》擁有世界電影語言，「在奧斯卡獎的成績應該會比金馬好」，並暢聊奧斯卡獎季上公關戰的眉角，看好《左撇子女孩》能在2026奧斯卡獎斬獲佳績。李安與李屏賓主席的最後一站是《南方時光》 劇組。返回飯店已經是清晨六點。

李安前往2025金馬獎慶功宴《南方時光》劇組

★「李屏賓、李安」慶功宴行程

11/23凌晨 金馬62惜別酒會

1:13 am《大濛》＋《我們意外的勇氣》

1:55 am《地母》

2:33 am《深度安靜》＋《失明》

2:55 am《96分鐘》

3:20 am《眾生相》＋《女孩不平凡》

3:50 am《幸福之路》＋《人生海海》＋《好孩子》＋《世外》

4:25 am《我家的事》

4:40 am《左撇子女孩》

5:09 am《南方時光》

5:55 am 返回酒店

