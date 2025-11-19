金馬獎2025／《眾生相》演員生猛尺度上陣！導演李駿碩：捍衛同志片的傳統

《眾生相》入圍金馬獎五項大獎。（圖／佳映娛樂提供）

香港導演李駿碩的新片《眾生相》入圍第62屆金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯、新演員五項大獎，片中演員全裸上陣呈現各種同志性愛情境，生猛程度引爆話題。李駿碩表示，這個時代雖然同志片已越來越普遍，但卻也越來越保守，「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」

李駿碩表示，2010年左右讀大學時，他從許多電影裡獲得啟蒙的養分，當時許多同志電影並不避諱呈現赤裸和性愛，大膽挑戰各種審查制度，像是《湖畔春光》以及《5點59分愛上你》。就算只以華人導演為例，李安的《斷背山》和關錦鵬的《藍宇》也都比現在大眾化的同志片尺度大得多。

身為香港電影評論學會會員的李駿碩回憶，2019年當導演楊曜愷推出描述熟年深櫃同志情感的《叔‧叔》時，有個影評人「讚美」該片「終於有Gay片是沒有赤裸成分的」，讓他大為傻眼，他表示：「其實我很喜歡那部片，可是你覺得他的電影好，竟然是因為他的gay sex不給你看？這樣還算是一個『正面』的評論？這個我很難接受。」

張迪文有多場大尺度演出，入圍金馬獎最佳新演員。（圖／佳映娛樂提供）

李駿碩說：「那個評論讓我耿耿於懷了一段時間，我就覺得我們現在這個2020年代的同志電影已經越來越主流，現在大眾會看同志片的越來越多，可是同時卻也把同志的性愛隱藏起來。」他記得當年拍首部劇情長片《翠絲》時，原本劇本也有寫到同志性愛，可是監製和片商都覺得：「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」

李駿碩認為如今時代其實越來越保守，「所以我就一直覺得，如果我自己要拍，我不想要因為符合市場，就要把同志性愛隱藏起來，因為我覺得這是我們同志片的傳統，我就是從這個傳統長大的，我就是要捍衛這個傳統。」尤其現在有許多交友軟體，發生性愛的機會更加容易也更普遍。

《眾生相》將於12月12日在台上映。

《眾生相》透過角色之間的相遇，談論著人生、感情、價值觀等大小事。（圖／佳映娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導