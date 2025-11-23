金馬獎2025／「因為電影給了我幸福！」 金馬62典禮15大感人金句出爐
【文/太空小姐】第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，今年得獎大贏家由入圍11項、最後拿下4項大獎，最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，以及最佳劇情片的《大濛》奪下；今年影帝后則分別是《幸福之路》張震、《地母》范冰冰，終身成就獎則是永遠的「淑芳阿姨」陳淑芳。今年的典禮感人又激勵人心，一起來看15大頒獎典禮金句吧！
1.最佳改編劇本獎得獎人《我家的事》潘客印：
人生的劇本難寫，還是電影的劇本難寫？如果我要翻回我人生的第一場戲，那裡有我的家人，帶著我來到這個世界。謝謝你們給了我生命，也讓我成為一個能給別人幸福的人。而我現在是幸福的──因為電影給了我幸福。
2.最佳原創電影歌曲獎得獎人《地母》＜布秧＞張吉安：
范冰冰姐姐，你在哪裡？這首歌是為你而寫的，我們都相信──你可以重新來過！
3.最佳女配角獎得獎人《人生海海》陳雪甄：
不管面臨任何困境，都要活在當下，把根扎在自己的身上，然後用自由的心，繼續自信地往前走！
4.終身成就獎得獎人陳淑芳：
我從不喊累因為這是我的志趣，我會一輩子演下去，我想這也是我的「孤味」。人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡的顧忌。演藝圈這條路不好走，但是我願意走，我也會演到不能演為止，哪怕是一場戲我都會好好演，我，陳淑芳，不漲價！心中有愛，永遠燦爛！
5.最佳紀錄短片獎得獎人《她的碎片》許慧如：
有時候我都會想說拍紀錄片到底對這個世界有沒有幫助？我想大多時候是沒有，但有的時候也有，像是現在這個時候。我會繼續拍下去，然後繼續問這些問題。
6.最佳美術設計獎得獎人《大濛》王誌成：
我太太是我的繆思，我每次畫好圖，第一個看到的都不是導演，是我老婆，我愛老婆。
7.最佳男配角獎得獎人《我家的事》曾敬驊：
我不太會說話，但是，我真的做了蠻多很勇敢的事。謝謝這個世界給了我這樣的空間，可以好好生活、好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。
8.最佳攝影獎得獎人《地母》梁銘佳：
希望能在世界各地都能夠拍電影、繼續放映電影，包括我的家－香港。
9.年度台灣傑出電影工作者獎鍾瓊婷：
謝謝金馬，給了我一個很特別的夜晚，像做夢一樣，明天睡醒還是要去打燈了，我不知道我可以打燈打到什麼時候，但只要還有人喜歡我的燈，那我就繼續做下去。
10.最佳新演員獎得獎人《左撇子女孩》馬士媛：
很多時候，重點不是在於我是誰，而是在於我們想要傳達的故事是什麼，還有那個真誠的心。我會帶著這段話，真誠、善良、好好地走下去。
11.最佳導演獎得獎人《眾生相》李駿碩：
Zenni，謝謝你讓我成為更好的人，我愛你。
12.最佳女主角獎得獎人《地母》范冰冰：
導演跟我討論角色時問我說，你願不願意讓我摧毀你的臉？我記得我當時毫不猶豫地說，奉陪到底。這不全然是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。
13.最佳男主角獎得獎人《幸福之路》張震：
謝謝我的父親張國柱，他是演員，他帶我認識電影，讓我從13歲到現在，一直不斷相信電影、熱愛電影。我要獻給所有熱愛電影的人，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影！
14.最佳劇情片獎頒獎人李屏賓：
最後就是需要像我們這種長得德高望重的臉出來鎮一下場面！
廖慶松：
我是怕我們出來，典禮從莊重變莊嚴！
15.最佳劇情片得獎人《大濛》葉如芬：
電影一定要變成世代種種的答案，我們一定要有用電影改變世界的決心，即使最後什麼都沒有改變，但這就是身為電影創作者的意義。
