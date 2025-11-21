金馬獎2025／入圍名單大數據「透露得獎勝率」？他家共13座金馬獎並將再度創造紀錄？！

2025金馬62 影后 入圍名單

【文 / 雀雀】2025年第62屆金馬獎即將於11月22日晚間將於頒獎典禮上公布得獎名單。今年入圍名單以《大濛》領跑，入圍11項大獎之外，陳玉勳導演透露11獎之中，最想拿下最佳劇情片獎。而今在入圍酒會上已先奪下觀眾票選獎開胡，且看接下來是否能持續旺下去。另，入圍名單中也出現了不少數字暗示，一起來解讀。

金馬62最佳新演員獎入圍名單。（圖／金馬執委會提供）

1

第一次入圍的演員，除了「新演員獎」5位入圍者牧森、馬士媛、 張迪文、林怡婷和劉敬之外，

影帝組的許瑞奇、藍葦華，影后組的高伊玲，以及女配角入圍者蔡淑臻、葉子綺、鄧濤、黃珮琪和男配角組的黃鐙輝與姚淳耀，都是第一次入圍金馬獎。至於在《大濛》裡有演出的歌手演員9m88，則是以同片入圍了最佳原創電影歌曲獎，也是首度入圍金馬，都是可喜可賀！

《左撇子女孩》西恩貝克（左起）、蔡淑臻、葉子綺、馬士媛、鄒時擎。（圖／光年映畫提供）

2

憑《左撇子女孩》入圍劇本獎與剪輯獎的西恩貝克 Sean BAKER ，他是「史上第二位」，在拿到奧斯卡獎的最佳導演獎後，入圍到金馬獎的影人。第一位是李安在《斷背山》拿奧斯卡最佳導演獎後，以《色戒》入圍金馬金馬獎。

林依晨交出演藝生涯最佳演出，後段她陷入情緒病困擾，隨時吃炸藥的爆發力令人驚艷。（金馬執委會）

2

第二次入圍金馬獎的演員，有影后組的林依晨、影帝組的柯煒林，男配角獎的曾敬驊與金士傑老師。

廖克發導演則是今年連莊入圍金馬，今年是以劇情片《人生海海》入圍最佳劇情片與導演獎，去年則以紀錄片《由島至島》入圍並奪得金馬61最佳紀錄片獎。

《人生海海》導演廖克發感謝戲裡每一個角色讓他感動的時刻。（圖／甲上娛樂提供）

另外，去年2024《由島至島》是史上第一部獲得台北電影獎最佳紀錄片與百萬首獎的得獎片，最後拿下金馬61最佳紀錄片獎的作品。若今年獲得 2025年台北電影獎最佳紀錄片與百萬首獎、並入圍金馬62最佳紀錄片獎的《大風之島》也奪得年度金馬最佳紀錄片，那麼就會創下史上第2次的紀錄。（至於先得北影紀錄片獎之後、接著獲得金馬最佳紀錄片獎的史上首發作品則是2018年的《我們的青春，在台灣》，第二部是2019《你的臉》。《由島至島》是金馬史上第三。）

《左撇子女孩》圍繞著單親媽媽的3口之家，包括隨時都會跟媽媽爆炸發飆的大女兒，還有什麼話都信的小女兒，努力在台北求生的點滴。（光年映畫提供）

2

《左撇子女孩》同時獲得最佳劇情長片獎，以及最佳新導演獎兩獎入圍。事實上，新導演的作品成功擠進最佳劇情片的情況常有之，只是去年金馬61剛好中斷了之前連續8屆「入圍新導演」的作品「入圍最佳劇情片獎」的紀錄。至於無新導演作品入圍最佳劇情片的年份，除了去年2024，尚有2015、2012、2011與2010年「金馬獎」首度頒發「新導演獎」那一年，總計一共5次。

《大濛》方郁婷

3

方郁婷扣除多段式電影《愛情城事》有如短片的演出之外，可說是三次主演電影常片，每次都入圍到演員獎項！

《我家的事》牽猴子提供

3

今年有三部入圍作品，演員獎項都算入圍大滿貫，分別是《我家的事》、《左撇子女孩》和《深度安靜》。《我家的事》入圍影帝后獎、兩位男配角獎以及女配角獎。《左撇子女孩》入圍最佳新演員、兩位最佳女配角獎、最佳男配角獎項（因為本片本來就沒有男主角，且女主角入圍到新演員獎裡頭）意思也是大滿貫。《深度安靜》全片僅有張孝全、林依晨和金士傑三位演員在扛戲，最後果然獲得最佳男主角、最佳女主角以及最佳男配角獎入圍（沒有女配的原因，是丁寧只在片中客串兩幕）。

《深度安靜》入圍第62屆金馬獎七項大獎

上一部創造出入圍演員獎項大滿貫的，是金馬56的《陽光普照》（兩位男主角、最佳女主角、最佳男配角與最佳女配角都入圍，只差許光漢沒有擠進新演員獎）。再上一部就是金馬32的《女人四十》，當時最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角和最佳女配角都進榜。（註1）

劉若英片中都待在病床上，演出受限於一定空間中。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司）

4

劉若英是金馬獎史上「入圍最多次（4次）而尚未獲獎」的影后女演員紀錄保持者。或許這樣的數字紀錄也是增加劉若英「得獎勝率」的得獎密碼？畢竟至今劉若英尚未是金馬影后一事，是讓不少人會感到驚奇。（或許更多人會轉頭望向8次入圍都沒騎過金馬的陸弈靜，以及真正的「入圍最多次（9次）但沒得過金馬獎」的紀錄保持者：造型設計師余家安？）

《我們意外的勇氣》改編真人實事，劉若英飾演的經紀人原本即將高升，卻因意外懷孕改變人生道路。（壹壹喜喜提供）

當年劉若英以《少女小漁》入圍金馬32最佳女主角獎，雖然敗給《女人四十》蕭芳芳，但有拿下亞太影后。《徵婚啟事》則是入圍金馬35最佳女主角（最後獲頒評審團特別獎，而當年影后為《天浴》李小璐），後憑《綁架》入圍金馬44最佳女主角，暌違18年後，今年以《我們意外的勇氣》再度入圍金馬最佳女主角獎。

張震以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角。（圖／甲上娛樂提供）

6

張震第6次入圍影帝，追上梁家輝紀錄，僅次於梁朝偉的7次入圍紀錄。（註2）

圖 / 華文創 提供

7

影像幻術師郭憲聰，今年《大濛》是他職涯中的第七部電影入圍到金馬最佳視覺效果獎。家裡目前則已經有 3 座金馬獎。

8

陳玉勳導演今年憑藉《大濛》，是第四次帶著作品登上金馬獎殿堂（前三部為《熱帶魚》、《愛情來了》和《消失的情人節》），也創造了自己共入圍金馬獎8獎次的紀錄（《熱帶魚》入圍2獎、《愛情來了》入圍1獎，《消失的情人節》入圍2獎。加上《大濛》入圍3個人獎項，一共為自己掙得了8次抽獎機會）。

造型設計師許力文老師，以及音效設計師簡豐書老師，同樣都是13年來已 8 度入圍金馬獎，兩人今年都有望以《大濛》拿下生涯的第一座金馬獎。

柯煒林（左二）與方郁婷（右二）主演《大濛》問鼎金馬獎。（牽猴子提供）

9

台灣影視美術指導「頭哥」王誌成今年9度入圍金馬獎，家裡已經有 3 座金馬獎，其中兩座是去年與前年得獎。若今年再度得獎，就是3連莊。

11

盧律銘七年來也是金馬入圍常客，目前已經累積了「以9部作品入圍金馬共11獎」之個人紀錄。

15

聲音大師湯湘竹今年憑《大濛》第15度入圍金馬獎，目前大師家裡已經有 4 座金馬獎。

《深度安靜》林依晨挑戰詮釋深陷心理困境的妻子「依庭」，在壓抑與崩潰之間遊走，演出令人屏息。（圖／風起娛樂提供）

22

林依晨曾於《飛躍情海》金馬40入圍女主角獎（當年影后是《金雞》吳君如），今年暌違22年、再度以《深度安靜》入圍金馬演員獎項。

24

今年金馬獎「最佳新演員獎」入圍者牧森、馬士媛、 張迪文、林怡婷和劉敬都是20代大好青年男女，平均歲數為24歲。

43

也是大師級的杜篤之，今年第 43 次入圍金馬獎。家裡有 13 座金馬獎的杜哥，與張叔平同為「獲得最多次金馬獎」的紀錄保持者。

若今年杜得獎，就會打破金馬獎歷史紀錄。

沈可尚導演

53

沈可尚以53歲之姿，打破最佳新導演入圍最年長紀錄 （金馬53時，52歲的朱賢哲導演曾以《白蟻-慾望謎惘》入圍銅獎）。

金馬62最佳劇情片

註1：金馬30的《新不了情》就缺劉青雲沒入圍，否則也是演員入圍大滿貫。另，金馬28《牯嶺街少年殺人事件》入圍兩位最佳男主角、最佳女主角以及兩位最佳女配角，也是因為 沒有入圍男配角而差點創造紀錄。

註2：張震曾以《吳清源》入圍第43屆金馬獎最佳男主角獎，但入圍後發生風波：該片由田壯壯執導，大多日語發音。原本在金馬力邀後傳聞取消資格（華語片定義問題），在記者項貽斐寫新聞爆料後，金馬方認為該片仍具備入圍資格並讓電影入圍到最佳男主角、最佳攝影、最佳美術設計和最佳造型設計獎項當中。然而當年金馬把「年度最佳台灣電影」更名「福爾摩沙電影獎」，最終中國電影局就便要求《吳清源》退出金馬獎競賽。

