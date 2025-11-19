金馬獎2025／十影評人預測投票最佳劇情片、最佳導演獎結果：《大濛》大贏家！

十影評人預測金馬62四大獎

【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完四大獎入圍組（最佳劇情片、最佳導演、影帝、影后）電影作品，並以他們以專業角度為四獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測。

金馬62最佳劇情片

《大濛》獲得最佳影片壓倒性票數

有史詩格局的台灣時代劇型電影《大濛》獲得過半 6 票的支持。膝關節認為「白色恐怖時期令人民噤聲，電影《大濛》則為那些無法說的往事撥開層層雲霧。」羅子欣評《大濛》「以溫暖不帶批判的筆觸，述說小人物在大時代下奮力生存的百種模樣，為隱隱作痛、如雲與霧般看不清的歷史傷痕，照進一束終於能看見的光。」

廣告 廣告

《大濛》方郁婷

福氣娛樂表示：「《大濛》透過歷史傷痕包裝出溫暖人性，帶領觀眾走過時代的雲與霧，輕撫小島上的悲歡離散，同時溫柔提醒活著的人們，勇敢與善良是生命中最寶貴的資產。這是台灣獨有的珍貴記憶，可謂獻給這片土地最真摯美好的生命之詩。」新莊小霸王盛讚「即使身處最黑暗的時代，總有一天會撥雲見日」並認為台灣正需要這部電影。

電影《大濛》在嘉義取景拍攝近一週的時間。 圖:華文創 提供

鳴影品讚《大濛》用一個小妹妹北上遇到騎士一般、像童話故事的角度，讓觀眾消化起沈重的白色恐怖時期故事毫不費力。並認為在今年金馬獎最佳劇情片入圍片中，雖然《大濛》、《地母》、《人生海海》乃至於《眾生相》都有碰觸到時代與社會議題，但《大濛》的差別是「把故事講在議題前面，故事講的很好、人物也栩栩如生」這對現在的觀眾而言非常重要──觀眾要覺得故事有趣，同感人物故事之後，才會想要去理解你想要講的歷史。

方郁婷看完電影《大濛》劇本後，對片中人物感觸甚多。（華文創提供）

張婉兒先是肯定《大濛》從美術造型重建大時代的細緻用心，到視效音效的有機烘襯，認為《大濛》對上個世紀五〇年代的還原真實且立體，攝影熟稔大氣，並強調：「演員表演更極具說服力。雖是以沉重歷史入題，卻不讓觀點流於意識形態的控訴，而是真正將敘事視角交返那個時代的小人物，哀而不傷，詼諧中暗藏機鋒，見證殘酷又不失溫度，處處可見柔軟的悲憫之心。尤其是那場火車與鳥的戲，借此言彼，將妙喻用到極致，靈動至極，又或如撈屍的高潮橋段，也不過溢濫情，而是將情緒情感烘托至恰到好處。」

馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》急起直追拿下其他所有票數

《左撇子女孩》也是不少影評的心頭好，獲得 4 票。影評人朱哲輝（Alan）評論《左撇子女孩》「既有《美國女孩》的女性家庭成長篇章，又融合《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）小女孩視角下的荒謬奇幻感，甚至還有點幽默喜劇性。電影從夜市到家庭，透過三代女性在父權社會的掙扎，呈現重男輕女與家庭責任，甚至是父權迷信的沉重包袱。影像流動鮮豔，光影詩意，全片以 iPhone 為工具的數位攝影靈活特性，讓電影幾乎都呈現一種生命力滿滿的跳動感。有著不同於一般台灣導演拍攝台灣故事的視角，在寫實上輕盈，深沈卻又溫暖，某些部分又荒誕獵奇，多種味道（風貌），就像是夜市百味紛呈，流暢好看又打動人心。」

小童星葉子綺在電影中與狐獴有許多的對手戲。（圖／光年映畫提供）

《釀電影》主編黃曦表示「《左撇子女孩》是四個不同世代的女人故事，也是橫跨百年的女人戰鬥史。導演鄒時擎以慧黠的目光，輕盈地逡巡在女人的生活背面，靈巧的敘事架構底下，毫不躁進地展現出不同年紀的女人，方方面面的生之動能，又同時能以質樸的語言，而不讓人感到奇觀。我非常喜歡《左撇子女孩》裡面，將身體的敘事權奪回，持續慾望存在之真意，同時還能扶持其他女人的魔鬼的左手。

馬士媛（左起）、葉子綺與蔡淑臻在《左撇子女孩》中飾演一家人。（光年映畫提供）

白色豆腐蛋糕 則讚《左撇子女孩》「生猛、躁動的小人物體驗卻又充滿生命力，是今年最能代表台灣人的電影」。

導演陳玉勳形容自己是戰戰兢兢拍完《大濛》。（圖／金馬執行委員會）

最佳導演獎：陳玉勳以《大濛》再度壓倒性奪票！

最佳導演獎方面，勳導因《大濛》也獲得影評人的推崇，一樣是獲得過半 6 票的支持。福氣娛樂評讚「陳玉勳將視角拉回民國43年，以寓言故事貫穿全貌，無論場面及人物調度皆能見其執導功力的熟稔，以電影作品結合史實延伸同時飽含人性光輝，透過鏡頭與視角揭露小人物在大時代下的生息萬變，極具力道又溫暖至極，由往昔呼應當今甚至期許未來，賦予作品獨樹一格的觀影饗宴。」

《大濛》導演陳玉勳。（圖／金馬執委會提供）

新莊小霸王也將最佳導演投給《大濛》的陳玉勳導演，理由是「白色恐怖題材人人都想拍，但不是每個人都拍得好，講太多變說教，講不到位又變四不像，吃力不討好的事情，陳玉勳幹了！陳玉勳不愧是喜劇大師，用他獨樹一格的可愛、俏皮的小人物故事，帶出敏感政治議題，手法溫柔又堅定，不強加立場、不逼你表態，而是在笑聲與無盡的餘韻之間，讓觀眾去思考並勾起對事件的好奇心，最後神來一筆的收尾，只能說厲害了不起！導演就給他了！」

方郁婷（左）飾演從嘉義北上的小女孩，在動盪不安的大時代下依舊堅韌不放棄尋找哥哥，在過程中遇到太多驚險的意外，但遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創 提供）

白色豆腐蛋糕認為《大濛》的陳玉勳導演做到了「以溫情描繪白色恐怖的生離死別，陳玉勳重現一個美好又悲情的年代。」鳴影品認為陳玉勳在《大濛》做到三件事：導演擅長的小人物喜劇故事活化、將歷史議題詩史化，以及帶給觀眾反思空間。是最佳導演獎的最佳選擇。

陳玉勳

羅子欣盛讚《大濛》陳玉勳導演不愧是最會說故事的導演：「從敘事方式到場面調度都行雲流水、毫無破綻。這是一位導演對歷史傷疤的溫柔對話：不企圖批判，而是選擇傾聽，將特定歷史記憶與白色恐怖議題，以人人都能輕鬆走近的力道處理，同時照顧了受害者與觀看者的心情，讓作品在沉重與溫暖之間取得難得的平衡，真正做到了面面俱到。」膝關節也是點名《大濛》的陳玉勳導演：「用最溫暖的口吻，說最悲苦的大時代小人物故事，虛構與真實之間餘韻十足。」

《眾生相》李駿碩導演

最佳導演獎：李駿碩以《眾生相》獲得2票

《眾生相》的李駿碩導演獲得2票。張婉兒認為《眾生相》的李駿碩導演有望獲得最佳導演獎：「勳導在《大濛》中盡顯時代風韻的純熟調度有目共睹，然而李駿碩從《濁水漂流》到《眾生相》的二度入圍，同樣令人驚艷。以截然不同的影像風格，踐行始終如一的社會觀察。迭代個人影像語法，卻不耽溺於形式，而是真正以頭尾閉合、具有思辨力的私密對話，展開運動後的酷兒大觀，在藝術性與敘事性上取得出色的平衡。權衡之下，我會將票投給他。」雀雀則讚《眾生相》的李駿碩導演做到了華語影史上難被超越的自我揭露與當代港青生存思索，是《濁水漂流》後的另一面、另一形上靈思拷問。

范冰冰與金馬導演張吉安合作新片《地母》

最佳導演獎：《地母》張吉安也得票

張吉安導演新片《地母》因有范冰冰參與演出而受到極大矚目，范爺在影后預測方面獲得極大呼聲，而在導演獎方面，張吉安導演也被影評人提及。影評人朱哲輝（Alan）評論：「電影《地母》宛如張吉安《南巫》的延伸，在九十年代末馬泰邊界的村落，不僅有政治種族上的打壓紛亂，還有魑魅魍魎的騷擾，張吉安以擅長的鄉野奇譚、民俗歷史來呈現在馬來西亞華人的無奈處境，無論是英國殖民還是後來的馬來人當政，華人從古自今都是弱勢，那些傷痕孤立就像是片中失去男主人的家庭沒了依靠。張吉安用很多意象式的畫面敘事，恰似丈夫化身的水牛、巨大的陽具雕像、遊蕩的歷史幽魂，這是張吉安美學集大成之作，很容易在最佳導演脫穎而出。」

《人生海海》廖克發

最佳導演獎：廖克發以《人生海海》被矚目

來自馬來西亞的導演廖克發，其《人生海海》與張吉安導演《地母》不論是在最佳影片獎或者是最佳導演獎項上都是「地海戰記」互相廝殺！《釀電影》主編黃曦剖析：「繼紀錄片《由島至島》之後，廖克發回歸劇情片敘事，少了《菠蘿蜜》的自溺，多了面向大眾目光的懇切。廖克發近十年的創作系譜，便是自個人的家族史出發，持續追索歷史、處理歷史，同時也不斷深化自身創作的論述厚度。如若一位導演持續創作，是因為有話要說、有話想說，廖克發的創作姿態便是近代少數堅毅的身影。」

金馬62 最佳導演獎

2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。

▶延伸閱讀：金馬獎2025／十影評人預測投票！影后范冰冰VS林依晨戰況膠著！

金馬獎2025／十影評人預測投票影后

▶延伸閱讀：金馬獎2025／十影評人預測投票影帝：張孝全壓倒性勝利！柯煒林緊追在後

金馬獎2025／十影評人預測投票影帝

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！