金馬獎2025／十影評人預測投票！影后范冰冰VS林依晨戰況膠著！

金馬獎2025／十影評人預測投票影后

【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完影后入圍組電影作品，並以他們以專業角度為最佳女主角獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測金馬62影后得主：票數方面，五位入圍者各有擁護者，而范冰冰和林依晨是各占 3 票的入圍者，北影影后高伊玲獲得2票，劉若英與方郁婷各獲1票。

《地母》范冰冰

范冰冰在《地母》的演出共獲得3票。

范冰冰以拼命三娘之姿進到大馬《地母》劇組，簡直像是當代歷劫故事、在片中受苦受難，只為飛升問鼎金馬！影評人 Alan 預測影后《地母》的范冰冰得獎，並將她譽為「金馬62大魔王」：「她飾演九十年代末的馬來西亞鄉村巫師（范冰冰可能是史上第一位飾演巫師/乩童入圍金馬影后的人），白天務農晚上幫人解降頭，范冰冰不僅頂著宛如《時時刻刻》（The Hours）妮可基嫚（Nicole Kidman）的假鼻子，還要素顏用髒完全脫去星味，她有時成為導演張吉安大地之母的化身，悲憤哭訴制度不公很有渲染力，多場起乩儀式的演繹更是匪夷所思，金馬影后應該沒有對手。」

范冰冰電影《地母》形象大突破

白色豆腐蛋糕評論《地母》的范冰冰是「洗盡鉛華的精彩表演，簡直戲如人生的魔幻電影」；自由時報／新莊小霸王大呼：「女主角太難選了～但如果一定要選一位，那范冰冰在《地母》中飾演喪夫的解降師，最後的重頭戲令人印象深刻，明明承受著沉重的現實打擊，卻仍在這片令她又愛又恨的土地上翩翩起舞，情緒在虛實之間拉扯，這角色被她演得極具生命力，堪稱得獎場。」

《深度安靜》林依晨挑戰詮釋深陷心理困境的妻子「依庭」，在壓抑與崩潰之間遊走，演出令人屏息。（圖／風起娛樂提供）

林依晨在《深度安靜》的演出共獲得3票。

《釀電影》主編黃曦評價林依晨在《深度安靜》「交出極為複雜的心靈世界，少有言語、極度壓抑、歇斯底里、渴望康復卻不可得，連崩潰也如此體面。但她不只是歇斯底里的女病人形象，亦展現出浸淫於愛中，萬般掙扎的解離狀態。在電影裡，不只是眼睛會說話，僵直的手指末端也在說話。」

《深度安靜》林依晨（左）與張孝全第四度合作、首度扮演夫妻，對戲火花十足。（圖／風起娛樂提供）

福氣娛樂盛讚「林依晨此次表演完整度極高，僅透過眼神與臉部表情就能帶領觀眾進入破碎的內心世界，直搗不願直視的陰暗回憶。即使全片透過剪輯將生活切片彙結成故事，但林依晨的表演像是貫穿全片的心臟，每一顆單獨鏡頭彷彿道盡千言萬語，心碎至極且層次飽滿。」羅子欣則指出林依晨「擺脫了過去傻白甜的螢幕印象，用極少的語言、極深的沉默，將深陷家庭壓抑與心理創傷的女性形象深刻內化，在壓抑與崩潰的邊緣徘徊，把安靜刻畫得震耳欲聾，呈現近年最成熟而刺痛人心的表演，令人驚豔。」

《我家的事》台北電影獎新科影后高伊玲（牽猴子 提供）

高伊玲在《我家的事》 的演出共獲得2票。

鳴影品讚高伊玲在《我家的事》演繹成「台灣感性媽媽代言人」，叨念小孩、罵老公和罵路人神情都是唯妙唯肖！且高伊玲在《我家的事》是一家四口情感樞紐，還把個年代女性成長歷程演出歲月風霜感，精準呼應片中以四季比喻家庭故事、讓觀眾感受到時光的流逝。不只大精神向度掌握得好，高伊玲連細緻眼神乃至小動作的表演也很到位。

在《我家的事》中飾演母親的高伊玲感動致謝評審的肯定。（牽猴子提供）

雀雀認為高伊玲演繹出全面且寬廣的母愛表達，不只是將台灣媽媽演得入魂、她的母愛噴發也讓觀眾看完《我家的事》時會好想念家裡的自己的媽媽、愛媽媽的心也會大噴發！而但凡這位母親角色在人生中所承受的、可以表述成為千言萬語的內心吶喊，都被高伊玲細細收編為電影裡的幾個動作行舉、碎唸或瞪人，展現出「媽媽愛你但媽媽努力不給家人製造壓力」的悶燒鍋之愛最高境界。

高伊玲以《我家的事》在北影獲得「最佳女主角獎」。（圖／牽猴子提供）

劉若英在《我們意外的勇氣》的演出共獲得1票。

影評人張婉兒表示，本屆入圍的五位女演員，幾乎都交出迄今為止的生涯最佳演出。雖然高伊玲在《我家的事》的表演完全是挑動一家活水的點睛之筆，范冰冰在《地母》對巫裔農婦的傳神在地詮釋也展現出深厚的表演功底，更令人想到她過去在《我不是潘金蓮》的演出：「但我私心還是更偏愛劉若英在《我們意外的勇氣》的演繹。表演空間大多時候僅限於一張病床，只能以神態表情與肢體動作，呈現一名女性在生理與心理上的雙重掙扎，但她卻將角色的心態轉變，甚或體型變化的歷程皆細膩消化。第四度入圍最佳女主角，她值得一座金馬影后。」

劉若英片中都待在病床上，演出受限於一定空間中。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司）

影評人 Alan 也認為劉若英封后不是不可能：「劉若英是另外一種表演難度，《我們意外的勇氣》全片蠻大部分都是單一場景（病房）的有限空間。劉若英的表演舞台幾乎都在病床上，她將一個高齡產婦從懷孕四個月一路演到臨盆，她不僅要詮釋出面臨人生職涯重大抉擇的掙扎，還有各個階段的身體狀況變化，處處都是演技考驗，她本來就是影后實力，演來從容有餘。」

劉若英在《我們意外的勇氣》中大部份時間都躺在床上安胎。（壹壹喜喜電影有限公司提供）

方郁婷在《大濛》的演出共獲得1票。

膝關節力挺方郁婷在《大濛》的演出：「純真少女面對殘酷環境與無解政治，幾場哭戲令人心疼卻又無可奈何」簡單講完一位年輕演員面對到沈重的時代劇電影時，演小人物所展現出來的大將之風。

《大濛》方郁婷

2025金馬62 影后 入圍名單

