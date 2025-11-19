金馬獎2025／十影評人預測投票！影帝張孝全力壓群雄、柯煒林緊追在後！

金馬獎2025／十影評人預測投票影帝

【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完影帝入圍組電影作品，並以他們以專業角度為最佳男主角獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測金馬62影帝得主：票數方面，張孝全收穫半數影評人共 5 票的預測支持；柯煒林在《大濛》的演出共獲得3票，而《幸福之路》的張震與《好孩子》的許瑞奇則是各獲1票。

2025年第62屆 金馬獎 最佳男主角 入圍名單（影帝組）

張孝全在《深度安靜》的演出共獲得5票。

張孝全在《深度安靜》飾演一位妻子過世、與岳丈同居的鰥夫。自由時報／新莊小霸王感嘆張孝全常與金馬總是擦身而過，如今進入不惑之年：「近年張孝全的角色從小伙子變成人父，我認為他在《深度安靜》中交出生涯代表作，他面對憂鬱症的妻子、擾人的岳父，把一個無處宣洩、被迫要吞下去的人夫，表現得淋漓盡致，忍耐、抑鬱、崩潰、失控，每一種情緒都極具層次又收放自如，害我也跟著他上上下下，沒有看過這樣的張孝全，如果有人說張孝全的優點只有帥，叫他噓！安靜！去看《深度安靜》好嗎？」

張孝全《深度安靜》劇照。(圖/風起娛樂提供)

《釀電影》主編黃曦坦言：「張孝全的所有演出，我一直都很喜歡。不過於此作中，他是多重心靈狀態的甬道。父權隱隱作祟於忍不住脫口的言語，愛與溫柔卻又在壓抑中忽隱忽現，隨之而來的困惑、愧疚，更將他最後的表演燒成一團藍色火焰。一部創傷電影，主角是混沌，而張孝全精準地演繹出一場遲來的混沌與頓悟。 」白色豆腐蛋糕也認為《深度安靜》張孝全是最佳男主角最佳人選：「張孝全展現中年男子的沉穩、傷心，從影最佳演出。」

《深度安靜》林依晨（左）與張孝全第四度合作、首度扮演夫妻，對戲火花十足。（風起娛樂提供）

影評人 Alan 評論：「基本上《深度安靜》男主角張孝全歷經第三度金馬提名，這次是最成熟內斂的一次。在片中他的戲份最為吃重，片中他一步步發覺真相，角色弧度完整；後段一場結尾戲相當精彩，狠下心、絕望決絕、豁然重生，演繹得層次分明，連最簡單的默默吃飯都有戲，金馬影帝希望最濃。」鳴影品則認為《深度安靜》張孝全讓觀眾感受到創傷：「創傷者的創傷也會傳染給陪伴者，尤其當他所飾演的陪伴者在不知道伴侶的創傷和憂鬱症病根是什麼的時候，張孝全的表演層次可以說服觀眾跟他一起成長，讓觀眾和他站在同一立場，對於妻子狀態變糟的疑惑、困惑、爆炸到崩潰。《深度安靜》是張孝全在的集大成演出。」

準影帝柯煒林在片中飾演隨部隊從廣東撤台的「趙公道」，預告中一開口就以濃重廣東腔的國罵「馬你個逼！」、「草林良！」笑翻觀眾。（圖／華文創 提供）

柯煒林在《大濛》的演出共獲得3票。

影評人張婉兒在偏愛《好孩子》許瑞奇與《幸福之路》張震的演出之下，依然把預測票投給《大濛》柯煒林：「相較許瑞奇以多層次的表演，活靈活現地展現變裝皇后的裡裡外外，張震以持重內斂的演技，雕琢出完全融於市井的底層移民，柯煒林在《大濛》的超齡表演還是太讓人眼前一亮。從體態到口氣，完全讓自己和大時代下的小人物合一。光看這部片與他在《觸電》的角色氣質差異，即知這個演員駕馭人物的能力有多強。也正是他所散發出的真摯爽直的人物性情，讓《大濛》這個故事得以成立。」

故事發生於40年代，方郁婷與柯煒林角色的故事打亮了一個時代的小小片刻。（華文創提供）

膝關節認為《大濛》柯煒林會是金馬62最佳男主角得獎者： 「從看似慷慨仗義卻又被時代逼成利己主義，天真熱血的眼神最後讓人不捨。」

柯煒林與方郁婷以外地人身分演出40年代的台灣人，令人驚豔。（華文創提供）

雀雀認為柯煒林在《大濛》演活赴台外省國民兵一無所有的孤絕卻又故作樂天求存的小人物生命史詩，生猛草莽氣息與叛逆個性，每每在於人生的抉擇點時，都按耐住、沒有按下「從小奸小惡躍變為壞人」的啟動器，也因為如此，當他與方郁婷所飾演的台灣小妹「阿月」邂逅時，會不斷被她純粹善良的渲染與召喚而做到「保持善良」甚至沒有沈淪，最後做到與阿月此生像是非血緣關係兄妹的精神遙望。這便是台灣人真心想要接納、願意在這土地上一起與之共好的外省老兵，台灣人都是一家人。影評人 Alan 則評論：「柯煒林在《大濛》中幾乎改頭換面，從外表到語言都蛻變成那位直率富正義感的外省車伕，柯煒林演來全情投入，是電影壓抑沉重的活力調劑。」

張震以《幸福之路》入圍金馬62最佳男主角獎。（圖／甲上娛樂）

張震在《幸福之路》的演出也有被投一票。

去年預測《漂亮朋友》張志勇稱帝的福氣娛樂，大膽預測張震會再以《幸福之路》奪得金馬62最佳男主角獎：「張震此次繳出了不同以往的表演面向，在《幸福之路》中帶來一段漂泊異鄉的殘酷詩篇，將移民者於陌生國境上落地生根所產生的矛盾，刻畫的細膩錐心，僅靠眼神就能親吐身為父親、丈夫等多重情緒的無奈，是專屬於異鄉人血淚交織的真實臉譜。片尾一段面對迷惘未來，在晨曦灑落的窗前回望枕在肩上的女兒，將一切黑暗昇華出希望之光，稜角分明的表演，說服力十足。」

▲許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后造型頗為華麗，家人覺得跟他的妹妹蠻像。（圖／甲上娛樂提供）

許瑞奇在《好孩子》的演出獲得一票。

羅子欣力讚《好孩子》的許瑞奇：「以一種近乎令人心碎的真誠，在華麗妖嬈的變裝姿態下覆住未癒的傷口，把羞恥、恐懼、倔強與渴望層層剝開；細膩而富張力的肢體與眼神，遊走於外放與崩解之間，無需戲劇化誇張，便讓角色既閃耀又脆弱，真實得讓我無法移開目光。」影評人 Alan 則這樣評論這位新加坡男星：「許瑞奇在《好孩子》扮演的變裝皇后就是電影獎最喜歡的那種變形表演，他從聲音到肢體甚至是內心戲都用力鑽進角色之中，電影也給他很多衝突場面讓他揮灑。」

2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。

