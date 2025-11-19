金馬獎2025／十影評人預測投票！影帝張孝全力壓群雄、柯煒林緊追在後！
【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完影帝入圍組電影作品，並以他們以專業角度為最佳男主角獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測金馬62影帝得主：票數方面，張孝全收穫半數影評人共 5 票的預測支持；柯煒林在《大濛》的演出共獲得3票，而《幸福之路》的張震與《好孩子》的許瑞奇則是各獲1票。
張孝全在《深度安靜》的演出共獲得5票。
張孝全在《深度安靜》飾演一位妻子過世、與岳丈同居的鰥夫。自由時報／新莊小霸王感嘆張孝全常與金馬總是擦身而過，如今進入不惑之年：「近年張孝全的角色從小伙子變成人父，我認為他在《深度安靜》中交出生涯代表作，他面對憂鬱症的妻子、擾人的岳父，把一個無處宣洩、被迫要吞下去的人夫，表現得淋漓盡致，忍耐、抑鬱、崩潰、失控，每一種情緒都極具層次又收放自如，害我也跟著他上上下下，沒有看過這樣的張孝全，如果有人說張孝全的優點只有帥，叫他噓！安靜！去看《深度安靜》好嗎？」
《釀電影》主編黃曦坦言：「張孝全的所有演出，我一直都很喜歡。不過於此作中，他是多重心靈狀態的甬道。父權隱隱作祟於忍不住脫口的言語，愛與溫柔卻又在壓抑中忽隱忽現，隨之而來的困惑、愧疚，更將他最後的表演燒成一團藍色火焰。一部創傷電影，主角是混沌，而張孝全精準地演繹出一場遲來的混沌與頓悟。 」白色豆腐蛋糕也認為《深度安靜》張孝全是最佳男主角最佳人選：「張孝全展現中年男子的沉穩、傷心，從影最佳演出。」
影評人 Alan 評論：「基本上《深度安靜》男主角張孝全歷經第三度金馬提名，這次是最成熟內斂的一次。在片中他的戲份最為吃重，片中他一步步發覺真相，角色弧度完整；後段一場結尾戲相當精彩，狠下心、絕望決絕、豁然重生，演繹得層次分明，連最簡單的默默吃飯都有戲，金馬影帝希望最濃。」鳴影品則認為《深度安靜》張孝全讓觀眾感受到創傷：「創傷者的創傷也會傳染給陪伴者，尤其當他所飾演的陪伴者在不知道伴侶的創傷和憂鬱症病根是什麼的時候，張孝全的表演層次可以說服觀眾跟他一起成長，讓觀眾和他站在同一立場，對於妻子狀態變糟的疑惑、困惑、爆炸到崩潰。《深度安靜》是張孝全在的集大成演出。」
柯煒林在《大濛》的演出共獲得3票。
影評人張婉兒在偏愛《好孩子》許瑞奇與《幸福之路》張震的演出之下，依然把預測票投給《大濛》柯煒林：「相較許瑞奇以多層次的表演，活靈活現地展現變裝皇后的裡裡外外，張震以持重內斂的演技，雕琢出完全融於市井的底層移民，柯煒林在《大濛》的超齡表演還是太讓人眼前一亮。從體態到口氣，完全讓自己和大時代下的小人物合一。光看這部片與他在《觸電》的角色氣質差異，即知這個演員駕馭人物的能力有多強。也正是他所散發出的真摯爽直的人物性情，讓《大濛》這個故事得以成立。」
膝關節認為《大濛》柯煒林會是金馬62最佳男主角得獎者： 「從看似慷慨仗義卻又被時代逼成利己主義，天真熱血的眼神最後讓人不捨。」
雀雀認為柯煒林在《大濛》演活赴台外省國民兵一無所有的孤絕卻又故作樂天求存的小人物生命史詩，生猛草莽氣息與叛逆個性，每每在於人生的抉擇點時，都按耐住、沒有按下「從小奸小惡躍變為壞人」的啟動器，也因為如此，當他與方郁婷所飾演的台灣小妹「阿月」邂逅時，會不斷被她純粹善良的渲染與召喚而做到「保持善良」甚至沒有沈淪，最後做到與阿月此生像是非血緣關係兄妹的精神遙望。這便是台灣人真心想要接納、願意在這土地上一起與之共好的外省老兵，台灣人都是一家人。影評人 Alan 則評論：「柯煒林在《大濛》中幾乎改頭換面，從外表到語言都蛻變成那位直率富正義感的外省車伕，柯煒林演來全情投入，是電影壓抑沉重的活力調劑。」
張震在《幸福之路》的演出也有被投一票。
去年預測《漂亮朋友》張志勇稱帝的福氣娛樂，大膽預測張震會再以《幸福之路》奪得金馬62最佳男主角獎：「張震此次繳出了不同以往的表演面向，在《幸福之路》中帶來一段漂泊異鄉的殘酷詩篇，將移民者於陌生國境上落地生根所產生的矛盾，刻畫的細膩錐心，僅靠眼神就能親吐身為父親、丈夫等多重情緒的無奈，是專屬於異鄉人血淚交織的真實臉譜。片尾一段面對迷惘未來，在晨曦灑落的窗前回望枕在肩上的女兒，將一切黑暗昇華出希望之光，稜角分明的表演，說服力十足。」
許瑞奇在《好孩子》的演出獲得一票。
羅子欣力讚《好孩子》的許瑞奇：「以一種近乎令人心碎的真誠，在華麗妖嬈的變裝姿態下覆住未癒的傷口，把羞恥、恐懼、倔強與渴望層層剝開；細膩而富張力的肢體與眼神，遊走於外放與崩解之間，無需戲劇化誇張，便讓角色既閃耀又脆弱，真實得讓我無法移開目光。」影評人 Alan 則這樣評論這位新加坡男星：「許瑞奇在《好孩子》扮演的變裝皇后就是電影獎最喜歡的那種變形表演，他從聲音到肢體甚至是內心戲都用力鑽進角色之中，電影也給他很多衝突場面讓他揮灑。」
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。
▶延伸閱讀：金馬獎2025／十影評人預測投票影后：影后范冰冰VS林依晨戰況膠著！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人
26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，出道至今也累積不少戲劇作品，讓觀眾留有印象。今（19日）他遭到媒體直擊在賣場跟另一名女子互動熱絡，對此，水上恆司大方認愛，坦承兩人正在交往。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！
【緯來新聞網】「金曲台語歌后」孫淑媚近日在社群媒體分享一張16歲時的青澀照片，並配文寫道「青春啊…1緯來新聞網 ・ 3 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 12 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 16 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫僅排第4 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前