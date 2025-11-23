金馬獎2025／台灣囡仔曾敬驊騎金馬！最佳男配角得主淚灑頒獎典禮幕前幕後舞台！全部作品亮點總整理 《如果我不曾見過太陽》Netflix熱播中
【文 / 雀雀】以電影《返校》出道至今6年，曾敬驊今（11/22）憑電影《我家的事》獲得2025第62屆金馬獎最佳男配角獎，上台領獎的他淚灑舞台，感謝引領他進門的《返校》製作人李烈。到了後台情緒亦如潮水般澎湃，拿下人生首座金馬獎的他，談及上台領獎的激動瞬間，分享了當時的心情：「頒獎那時候我有點放空。其實我一直有點害怕，當所有目光都集中在我身上的時候。感激過去的一切。一路以來，每一個遇見過的人，都在我眼前浮現。」至於獲獎後最想做的事？曾敬驊哽咽地說，希望能在農曆過年帶爸媽一起出國旅行。
曾敬驊今年即將邁入 28 歲，是台灣影迷觀眾所看著長大的台灣囡仔演員。本文總整理曾敬驊全部作品亮點，現在正是時候開始認識曾敬驊，或重新細細品味這位台灣青年演員。
2019年，曾敬驊在《返校》飾演單純學生魏仲廷，暗戀學姊方芮欣過程中不慎交出禁書單、連帶也遭受牢獄之災。而在獄中因有讀書會老師張明暉的鼓勵、囑咐與庇佑，最後才等到解嚴而赦免出獄。
2020年的曾敬驊共有三部影劇作品推出：他在首部電視劇《做工的人》中飾演工人之子「小傑」，單純又為家人著想的他，一度好運中獎！但爸爸（李銘順飾）卻把獎金拿去救濟更需要的人，讓人又氣又暖！另，《刻在你心底的名字》曾敬驊飾演深櫃同志「Birdy」王柏德，把愛淋漓盡致表現出來卻又不敢認愛，是電影中的最大情感依歸與懸念。影集《誰是被害者》中他飾演張孝全的年輕時期，片頭戲少但亮眼，後在2024年的《誰是被害者2》中則有更多發揮，也是精彩。
2021年的《逆局》是曾敬驊首度飾演反派角色的作品，邪氣氣勢令人驚艷。
2023的曾敬驊共有四部影劇作品推出。在《疫起》中他飾演確診的醫護人員，對於個人與他人生命無力捍衛卻垂死堅持的糾葛抉擇，讓曾敬驊成為年度金馬入圍遺珠。喜劇片《我的麻吉4個鬼》中曾敬驊演出衰鬼青年，樸實善良個性質地餘韻留長。而在愛奇藝奇幻喜劇影集《不良執念清除師》的蒲一永角色，更讓曾敬驊入圍到金鐘影帝入圍名單之中，也是曾敬驊戲劇代表作。在都會愛情劇《此時此刻》其一單元中，曾敬驊與賈靜雯組CP、亦激盪出獨特久的姐弟戀火花。
2025年，可說是曾敬驊的作品大爆發。先是二月在 Netflix 都會女性喜劇《童話故事下集》中飾演藥師劉文傑、與柯佳嬿大談腦內戀愛小劇場。在九月上映的《我家的事》中，曾敬驊把小兒子「夏仔」演得充滿喜感，並不負眾望拿下金馬62最佳男配角獎！而在本月中上線的 Netflix 懸疑犯罪劇《如果我不曾見過太陽》中的李壬曜，是一個暴雨殺人魔暗黑角色。而在本週口碑場登上院線的《大濛》裡頭，曾敬驊更是代表著白色恐怖受害者，詮釋充滿理想性的台灣在地社會菁英，靈魂澄澈度將為觀眾一掃所有陰霾，並站在台灣歷史的肩膀上，勇敢邁向未來。
《如果我不曾見過太陽》線上看
播出平台：Netflix
導演：蔣繼正、簡奇峯
主演：曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、江宏恩、陳孝萱、李淑楨、隆宸翰、石知田、徐鈞浩、張洛偍、黃禮豐、謝章穎、譚善謙、蔡喬菲、陳孟琪、袁子芸、姚愛寗等
開播時間：2025年11月13日（一部曲）｜ 2025年12月11日 （二部曲）
