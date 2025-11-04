金馬獎2025／完整入圍名單！范冰冰、林依晨搶影后 張孝全、張震戰影帝

2025金馬獎入圍名單公布，由星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐及擔任揭獎人。（圖／非凡娛樂）

2025年、第62屆金馬獎，入圍名單於1日公布，由星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐及擔任揭獎人。今年報名影片共計593部（劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部），《大濛》入圍11項、《左撇子女孩》入圍9項、《地母》入圍8項、《我家的事》入圍8項。

金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「鍾瓊婷」。得獎理由是「燈光師鍾瓊婷以敏銳與專注，為許多影像創作者提供了可靠的支持與靈感。她參與過的作品跨越不同世代與類型。今年她以《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，與《我們意外的勇氣》細膩而溫暖的光線，展現獨到的手筆。本屆評審團希望藉由這個獎項肯定她今年在電影燈光的專業與貢獻」。

2025金馬獎62入圍名單

🏆最佳劇情片

《大濛》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《眾生相》

《地母》

2025金馬獎入圍名單，最佳女主角。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳女主角

方郁婷／《大濛》

劉若英／《我們意外的勇氣》

林依晨／《深度安靜》

高伊玲／《我家的事》

范冰冰／《地母》

2025金馬獎入圍名單，最佳男主角。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳男主角

許瑞奇／《好孩子》

柯煒林／《大濛》

張孝全／《深度安靜》

張震／《幸福之路》

藍葦華／《我家的事》

2025金馬獎入圍名單，最佳導演。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳導演

陳玉勳／《大濛》

曹仕翰／《南方時光》

廖克發／《人生海海》

李駿碩／《眾生相》

張吉安／《地母》

2025金馬獎入圍名單，最佳新導演。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳新導演

沈可尚／《深度安靜》

Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

鄒時擎／《左撇子女孩》

潘客印／《我家的事》

陳思攸／《核》

2025金馬獎入圍名單，最佳女配角。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳女配角

陳雪甄／《人生海海》

蔡淑臻／《左撇子女孩》

葉子綺／《左撇子女孩》

黃珮琪／《我家的事》

鄧濤／《女孩不平凡》

2025金馬獎入圍名單，最佳男配角。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳男配角

金士傑／《深度安靜》

黃鐙輝／《左撇子女孩》

曾敬驊／《我家的事》

姚淳耀／《我家的事》

黃秋生／《今天應該很高興》

🏆最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》

🏆最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨》

《隱蹟之書：重寫自我》

🏆最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》

🏆最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉／《大濛》

〈木頭人〉／《遼河的士》

〈一路順風〉／《我家的事》

〈布秧〉／《地母》

〈我天生-有病版〉／《有病才會喜歡你》

🏆最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／《世外》

王榆鈞、澎葉生／《甘露水》

Charles Humenry／《幸福之路》

福多瑪／《人生海海》

余家和、張吉安／《地母》

🏆最佳攝影

陳大璞／《深度安靜》

李永畧／《幸福之路》

陳克勤、高子皓／《左撇子女孩》

王金城／《96分鐘》

梁銘佳／《地母》

🏆最佳動作設計

洪昰顥、范家銘／《進行曲》

洪昰顥／《96分鐘》

羅浩銘／《觸電》

黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》

坂本浩一／《殺手#4》

2025金馬獎入圍名單。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳改編劇本

楊寶文／《世外》

陸欣芷、沈可尚／《深度安靜》

Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

潘客印／《我家的事》

傅世晏／《柔似蜜》

2025金馬獎入圍名單。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳原著劇本

陳玉勳／《大濛》

廖克發／《人生海海》

鄒時擎、Sean Baker／《左撇子女孩》

卓楷羅／《遼河的士》

李駿碩／《眾生相》

🏆最佳動畫片

《世外》

《小蟲蟲大冒險》

🏆最佳動畫短片

《再見,海浪》

《91次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》

2025金馬獎入圍名單，最佳新演員。（圖／翻攝直播畫面）

🏆最佳新演員

牧森／《進行曲》

劉敬／《失明》

馬士媛／《左撇子女孩》

張迪文／《眾生相》

林怡婷／《恨女的逆襲》

🏆最佳美術設計

王誌成、尤麗雯／《大濛》

蔡珮玲／《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡／《南方時光》

蘇國豪／《96分鐘》

殷倩楊、吉本幸人／《殺手#4》

🏆最佳造型設計

Shahreens、佘美璇／《好孩子》

許力文／《大濛》

鄭宇培／《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／《地母》

霍曉彤、Kato Miyuki／《殺手#4》

🏆最佳剪輯

雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄／《大濛》

Sean Baker／《左撇子女孩》

石馬／《眾生相》

杜光瑋／《不可能女孩》

🏆最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹／《大濛》

陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.／《96分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／《地母》

黎志雄／《殺手#4》

🏆最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均／《大濛》

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》

陳子謙／《殺手#4》

🏆年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導