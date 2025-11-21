金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」

第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十幾年前就寫好了，一直拿不出來。」

許瑞奇則說，第一次來到金馬獎抱持期待心情，不知道會發生什麼事，特別想看到前輩金士傑，他也想為新加坡爭光，所以多少會有點壓力。他在片中詮釋的角色原型、新加坡知名變裝皇后「阿真」明天也會參與典禮，對方要他做自己就好，不要太緊張。

準影帝們也在午宴時聊天寒暄，來自新加坡的許瑞奇、香港的柯煒林頻頻被問什麼時候來的？何時離台？柯煒林也把握時間到台南走走，去了觀夕平台，「台南比較好玩，台北沒什麼好玩，尤其台北這幾天天氣很糟，但台南不是啊！」藍葦華則開心片中的家人們都有入圍演員獎，相當不容易。

