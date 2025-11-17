金馬獎2025／新演員獎預測：《左撇子女孩》呼聲高 香港鮮肉全裸上陣 迎戰台灣帥哥牧森、劉敬
【文 / 鳴影品】金馬獎最佳新演員是所有演員們一生僅只一次角逐機會的獎項，入圍者亮度大增，前途無限。本屆提名者包括二位年輕女性覺醒力量化身，《左撇子女孩》馬士媛及《恨女的逆襲》林怡婷，香港代表張迪文則以全裸之作《眾生相》迎戰台灣雙帥《失明》劉敬、《進行曲》牧森，個個精彩。馬士媛因其作品成色亮眼，最被看好。
牧森／《進行曲》
牧森去年在影集《影后》飾演史艾瑪的男友令人耳目一新，其實在上半年另一部電影《刺心切骨》中也有吸睛表現。報名金馬獎新演員之作《進行曲》，以高中樂儀隊三位成員的夥伴情，講述一段當代青年反傳統、反威權的革命青春。
樂儀隊比賽有著類運動電影的節奏，牧森無論在肢體或吹奏都有扎實基本功，他既呈現高中生的樸實單純，也夾帶青春期男生的直率，面對學校師長管教的魯莽衝撞，尤其與飾演父親的李李仁之間的父子對峙戲，一大場真情流露的火花出色，兼具銀幕顏值與沉穩實力，演藝潛能後勢看漲，頗有當年《下半場》范少勳的風采。
劉敬／《失明》
劉敬曾經參演《華燈初上》及美國影集《西遊ABC》，在第一部正式參演的電影《失明》裡，與兩位實力堅強的前輩林依晨及吳可熙都有大量對手戲，仍能展現既完整又堅定的演出。作為學生的時而率真，時而微抑鬱，反抗父親李銘忠的膽識，尤其是情纏吳可熙所表現的青澀感，恰好拿捏在這個少男角色年齡該有的進退反應。
即便故事主軸圍繞在林依晨與吳可熙兩女身上，劉敬是唯一非主角戲分的入圍者，但以他每次出場都不容忽視的能量，肯定大有可為。
馬士媛／《左撇子女孩》
本片以一連串女性艱苦慘狀來凸顯台灣女性力量，在三個母女各自精彩的表演之中，馬士媛強悍的角色塑造依然脫穎而出。她在厭世姿態之外，還有極強的爆發力，不論被同儕歧視或淪為小三，尤其是看不過母親受委屈而屢屢以粗暴的狠嘴出聲反擊，即使有時用力過猛，都能被視為此角原本就尚不成熟而合理使出的暴衝。
在檳榔攤和壽宴場上都有難度極高的表演，能量驚人。後段帶著「妹妹」葉子綺一路道歉又展現另一種關愛柔軟，這個角色令人難忘。
張迪文／《眾生相》
香港演員張迪文首度挑梁大銀幕，便獻出華語電影裡罕見的大尺度。片中他不斷借用上一個約砲對象的名字、職業和性癖好，再去約砲下一位，不限國族膚色或角色花樣。不只全裸上陣，正面背面全都露，甚至演繹多樣大膽的性愛姿勢。
透過主角一次次的坦露，包含赤身裸體及每一回的大量對話，從一位男同志的開放式關係，檢視當代香港離散人群的孤獨處境。張迪文不只展現過人的勇猛膽識，也有足夠內斂的高穩定度。
林怡婷／《恨女的逆襲》
林怡婷曾在短片《回收場的夏天》展現初生之犢不怕虎的能量，拿下金穗獎最佳演員。此次角色所處階層有些近似，平日在家幫忙賣便當，有空就到拳館練拳期望有機會出頭。可惜人生總不如意，兩邊竟都遭遇危機，爸媽不只形同分居，爸爸甚至以工作夥伴為由帶小三在她們眼前晃來晃去；拳擊場上也不單純，熱血投入的比賽暗地裡蒙上交易設局。
李宜珊導演的首部長片，繼續為年輕女性力量發聲。故事編寫雖然還在同類型窠臼裡，不見能更靠近年輕世代聲氣相通的「恨女」力道。但林怡婷獨撐大局，發揮倔強與反叛的韌性，據說又為了角色練拳一年，親自上陣，可圈可點。
