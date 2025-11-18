金馬獎2025／最佳劇情片獎、導演獎預測：《大濛》勢在必得、范冰冰主演《地母》是黑馬？

金馬62最佳劇情片

【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單，最佳劇情片獎入圍電影分別為《大濛》、《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》與《地母》。《大濛》是年度入圍最大贏家，得獎勢在必得，就看會得幾獎？《左撇子女孩》衝奧氣勢逐漸炸開，搶獎有望。然而范冰冰所主演的《地母》很高分，可能成為奪獎黑馬片，同為大馬電影的《人生海海》有高度戲劇性，香港電影《眾生相》則做到了多數華語所做不到。「最佳華語劇情片獎」代表著的是年度最優秀華語電影，重要性不言而喻；今年最佳導演獎與影片獎有四部重疊，本文一起介紹並分析預測各獎贏面。

最佳劇情片《大濛》： 為台灣影史蓋上全新印記

最會講故事的台灣導演之一陳玉勳此次觸碰白色恐怖時期題材電影，敘事形式絲毫不沉重，只是帶著方郁婷飾演的台灣小妹從嘉義要北上找哥哥，過程中遇到車伕柯煒林，兩人一起經歷一段瘋狂之旅。把人物的人生故事用最有溫度的方式述說，過程中會讓觀眾忘記那其實是一段黑暗的歷史。也不以《悲情城市》的大時代基調敘事，為台灣重要的歷史找到全新視角、全新看待這片土地上的人事物與人情味，絕對是最能代言台灣也會變成台灣影史重要印記的一部傑作。

《大濛》導演陳玉勳同時入圍到導演獎。《大濛》本身就是完美實踐了陳玉勳導演的作者論，關於他一向見長的喜劇基調、草根的角色，和動人的故事，一樣沒落掉。如今再為一個「不可說」的時代喉舌，勇敢度升級，不論是對於導演個人、抑或是對於年度華語電影而言，都是最佳導演獎的裡想候選人。

最佳劇情片《人生海海》：越失控越堅強、都是大馬荒唐日常！

《人生海海》以男主角父親過世、牽引他從台灣返回大馬奔喪的過程，一路講述了他祖孫三代的前世今生故事。故事橫跨100多年，從福建飄洋過海到馬來西亞的華人家庭後來怎麼了？竟然是父親大體不能用佛道教儀式送葬而是被帶到伊斯蘭墓園埋葬，兄弟倆一氣之下，策劃了一場闖墓園行動！電影在歷史故事的肅穆和當代現實中流轉，為觀眾帶來大馬華人奮鬥史縮影。

《人生海海》導演廖克發同時入圍到導演獎。《人生海海》是廖克發導演繼《波羅蜜》之後的第二部劇情片。廖克發導演去年才剛用紀錄片《由島至島》得金馬最佳紀錄片，獎運極旺。常駐臺灣、自由與叛逆習慣了的廖克發導演，過程中獲得馬來西亞劇組的熱血支援，卻也再度感受到在大馬拍片的設限。即便如此，電影仍盡力維持住在地馬華對於社會氛圍整體批判態度的原汁原味。

最佳劇情片《眾生相》：以一人力砍出精準的時代切片

《眾生相》以驚人的拍攝尺度為華語電影掀開生猛一頁。當代失落的香港青年，透過一場又一場的約會過程得到肉體的歡愉和心靈的交流，但他從來沒有誠實表露過自己的名字，只是用前一晚的對象故事和身份來交付給下一個人。電影用最直接的方式來表述香港人現今生活風景，在他的吃飯、約會和看電影三件生活中最重要的寄託裡面，百年孤寂的文學意味橫生，是精準的時代切片。

《眾生相》導演李駿碩同時入圍到導演獎。曾以《翠絲》、《濁水漂流》在金馬獎斬獲佳績的李駿碩，這次拍出驚世等級獨立電影突破性極高，與《大濛》導演陳玉勳都是肉眼可見的進化。且故事洋溢各種導演個人的自我揭露，實踐力與坦承度皆震懾人心。

最佳劇情片《地母》：象徵與符號是指控政府最強力的槍炮

范冰冰主演、張吉安所執導的《地母》將馬來西亞從英國獨立之後所遺留下的各路爛帳齊聚合一，女主角「鳳音師傅」很忙，會下田還會通靈解降頭，就連鄰里之間的土地糾紛也都靠她奔走維護。但身為單親媽媽與性別弱勢，帶著兩個孩子的她，再怎麼拼命，似乎也都快撐不太住！美麗的大馬土地和范冰冰是《地母》最美的風景，土地和范冰冰被拍得很善良，糟糕的是族群之間的撕裂與互害。全片充滿各種象徵與符號，《地母》是有別於《人生海海》對馬來西亞政治機構的另一種指控。

《地母》導演張吉安同時入圍到導演獎。張吉安的電影總是能拍出大馬歷史與政治社會的癥結點，雖然拍了不一定就有解，但至少拼拼看的心意仍是勇敢。作為張吉安的第四號電影作品，《地母》有著導演金馬新導演得獎片《南巫》的美學氛圍與詭譎氣息，比《五月雪》更有閱讀性，也從《搖籃凡世》中延伸出女性議題可供指認。

最佳劇情片《左撇子女孩》：伊莎貝雨蓓蓋章認證年度最棒電影之一

《左撇子女孩》以小女孩（葉子綺飾）視角可愛帶出台灣父權社會所造成的詭異家族結構情感，又以女主角（馬士媛飾）的生猛衝勁為台灣女性臉譜畫上叛逆飛揚的標記，難怪法國傳奇女演員伊莎貝雨蓓今年來台，會特地提及《左撇子女孩》是她今年度在巴黎看過、最棒的電影之一！本片今年也即將代表台灣參加奧斯卡獎最佳國際影片獎項的競逐，競爭力得獎呼聲高！

最佳導演獎部分，尚有《南方時光》 的曹仕翰搶進入圍名單之中。

曹仕翰在電影《南方時光》中，將1996 年台灣南部青少年的童年往事搬上大銀幕，導演個人自傳性質故事意味濃厚。透過還原度高的年代感人物造型和陳設美學，帶觀眾一秒掉入時空隧道，踏上台灣第一次民選總統時期的南部生活，也讓觀眾感受到台灣新電影美學後繼有人。能夠擠進年度導演獎入圍名單，實力不是僥倖。

2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。

