金馬獎2025／林依晨兒子還小「不敢減重」 與劉若英台下咬耳朵笑開懷
2025年金馬獎明天登場，21日中午入圍者齊聚。女主角入圍者齊聚，在台下等拍照時劉若英與林依晨笑得開心，原來兩人在聊小孩，林依晨與她分享兒子照片。劉若英表示再來金馬很開心，「最開心是很久沒有來金馬獎，在酒會看到很多老朋友，是很開心的事」。
林依晨多年前也曾經入圍過女主角，睽違多年，再來金馬有點「久別重逢」的感覺，「更驚喜也更興奮」。
高伊玲表示自己很開心可以重新回到演員這條路上，其實在主持人之前她就是演員，「現代可以回到演員是很幸福的事，很多同業都是我學習的對象，還有科技進步，在這個時代成為拍片業的一份子很榮幸，入圍更是惶恐至極」。方郁婷同樣感到榮幸，對這部片可以被大家看到更是感動。
四人明天將踏上紅毯，高伊玲透露自己最近「不敢吃飯」，因為下一部作品要減脂，所以跟年初比起來已經瘦四、五公斤。劉若英則說自己一直都在減肥中，「我是易胖的體質 ，只要沒減肥就是胖子，也不是為了金馬獎」。
林依晨是沒辦法減肥，「還在餵母奶，（小孩）要吃夠」。談到明天戰袍，她只透露「女兒挺愛的」，至於老公有沒有加油打氣？ 「他（老公）應該是說『在我心裡妳一直是最棒的那類的」，她自己是替自己打氣：「反正我會在這裡（電影）耗一輩子，總會等到（獎）吧？」
