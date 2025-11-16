金馬獎2025／林怡婷練拳擊練到哭「沒有要放過我」 蔡振南也單挑對打

《恨女的逆襲》在金馬影展首映。（圖／小娛樂）

新生代演員林怡婷以電影《恨女的逆襲》入圍金馬獎最佳新演員，她飾演一名拳擊選手，為此苦練一年，更特別增重五公斤，狂喝優酪乳、吃雞胸肉，要報備每天的飲食，就連走路姿勢都被調整過。蔡振南則飾演拳擊教練，他也在兩個月上了20堂課，還主動加課，笑說那陣子每天汗流得跟倒水一樣。

今（16）日導演李宜珊、監製何平帶領主演林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺出席受訪。導演李宜珊表示，台灣拳擊教練的外型和氣質都很像蔡振南，一開始很擔心蔡振南不加入，因為她完全沒其他人選。蔡振南當時則是被劇本吸引，非常樂意接受訓練，過程中和導演李宜珊、女主角林怡婷單挑對打，他大讚林怡婷完全沒用替身，相當敬業。

林怡婷入圍金馬獎最佳新演員。（圖／小娛樂）

導演李宜珊一直以來相當關注拳擊運動以及女性成長議題，她先前和林怡婷合作過短片《回收場的夏天》，雖然理解林怡婷的心理素質很強也很好強，相信她能夠完成訓練，但氣質太可愛，每輪選角最後都高票落榜，是監製何平又把她撈回來。

林怡婷接受拳擊訓練，她有次上課出腳卻一直瞪不出去，一個半小時的課我哭了一小時，但教練把她當專業選手在訓練，「沒有要放過我」，笑說：「練到高低肩都好了。」原本有著可愛嗓音的她也特別壓低聲音。對於入圍金馬獎最佳新演員，她表示已經看過其他競爭者的作品，晚點看完《恨女的逆襲》後，才能知道有多少把握能拿獎，但能夠被提名已經很開心。

蔡振南也練了兩個月的拳擊。（圖／小娛樂）

王彩樺也為角色特別練口琴，從基礎開始學，她在片中飾演林怡婷的母親，是名賣便當、面對丈夫在外頭有小三的悲苦女人，被導演要求不能減肥、全素顏演出。游安順則飾演王彩樺的丈夫，則是從零開始學習打桌球三個月，到現在還養成習慣，平常會跟兒子一起打。

王彩樺拍攝時被要求不能減肥化妝。（圖／小娛樂）

