金馬獎2025／牧森「西裝中空」尺度成謎 劉敬廁所巧遇偶像

2025年金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚盛大登場，今（21日）中午，眾入圍者先行齊聚官方午宴。其中，最佳新演員入圍者牧森、劉敬、馬士媛、林怡婷、張迪文一同合影。這群年輕臉孔難掩初次入圍的興奮，互相詢問年齡，其中年紀最大的是28歲的牧森。

入圍者們的穿著成為焦點。牧森今日穿著西裝，裡面大膽地選擇中空造型，引發媒體好奇他明日的紅毯尺度？不過他並未透露，賣關子簡短回答「還好」。

雖然是競爭對手，但這群年輕演員在午宴上看到自己心儀的影人，還是瞬間化身為小粉絲。劉敬的心情相對冷靜，但他也分享了有趣的巧遇。他在宴會上看到入圍男配角的柯煒林，兩人還在廁所擦身而過，劉敬忍不住在心裡默喊柯煒林在電影《大濛》中的角色名：「趙公道！」

林怡婷同樣對明天的金馬獎充滿期待，但她今天最興奮的是在午宴看到曾敬驊，忍不住隔空告白：「很想跟他拍照！」張迪文則希望能跟影帝張孝全合照，但他坦言：「我不敢，比較緊張。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導