金馬獎2025／精彩幕後直擊！林柏宏人在金馬 心繫TWICE！ 曾敬驊淚崩許願「想帶家人出國玩」！
第62屆金馬獎今晚在北流盛大登場，眾星雲集！台上幾家歡樂幾家愁，台下的幕後花絮也十分精彩，Yahoo電影戲劇編輯部為你整理紅毯和後台x大花絮亮點，見證影人的歡樂時刻！
曾敬驊後台興奮狂跳！下一秒淚崩許願「想帶家人出國玩」！
曾敬驊以《我家的事》勇奪金馬男配，拿下人生首座金馬獎，台上哭到不行，來到後台先稍緩了情緒，開心抱著獎座連跳10幾次，沒想到又一秒紅了眼眶，談到台上情緒激動，他說：「我有點害怕目光焦點在我身上，當下有點放空，突然聽到名字出現，很感激一路碰到的人，每個人的畫面閃過眼前。」被問拿獎最想做的事，他邊哭邊說：「農曆過年想帶爸媽出國，他們一直在工作，要說服他們放下工作是很難的事情，希望我拿到這個獎，可以讓他們放下一些執念。」
林柏宏自比「芋頭火鍋」心繫TWICE
林柏宏今年擔任頒獎人，紅毯上心情看起來輕鬆不少，他身穿SOSHIOTSUKI 2026春夏最新款西裝，笑著形容紫色系穿搭走「芋頭火鍋」路線，更透露昨天看到TWICE在機場的畫面，內心超想去看演唱會！
準影帝柯煒林無懼病體「慶功沒時間限制」
《大濛》本屆入圍11項大獎，準影帝柯煒林雖罹患第四期肺腺癌，仍精神奕奕，他說自己狀態很好，出門前有獲得爸媽的擁抱，晚上慶功宴絕對會參加，沒時間限制，笑說：「醫生說可以自己決定什麼時候睡，只要睡飽！」並表示每天平均睡8小時，一旁導演陳玉勳聽了感嘆「我都睡比他少」。
張孝全收戰鬥陀螺當幸運物！林依晨獲兒子「口水」加持
沈可尚執導的首部劇情長片《深度安靜》讓張孝全、林依晨殺進金馬帝后入圍，兩人紅毯上被問幸運物，張孝全秀出兒子送他珍貴的「戰鬥陀螺」，笑說金馬過後還是要還給兒子；林依晨則打趣禮服無法藏幸運物，但出門前有得到兒子的「口水」在臉上加持。
張吉安狂夢范冰冰嚇醒！轉達心聲「心跟金馬同在」
范冰冰到底會不會隨《地母》出席金馬，一直到典禮前都還撲朔迷離！紅毯上導演張吉安終於鬆口「她正在拍戲，人不在台灣，有說如果有機會拿獎，可以打給她」。張吉安也表示，范冰冰對無法前來參加盛會深感遺憾，特別交代他轉達「心跟金馬同在」。張吉安笑說，近期受訪狂被問范冰冰，壓力大到連睡覺都夢到她然後嚇醒，甚至昨晚也夢到她正在山上拍片。
陳淑芳拿終身成就獎 後台紅眼眶笑喊獎座「好重」
86歲「國民阿嬤」陳淑芳今晚獲終身成就獎，電影《孤味》中三女兒謝盈萱、徐若瑄和孫可芳為她齊聚，讓她到後台仍持續感動，紅了眼眶哽咽：「從57屆到62屆，看到她們一起還叫我媽媽，真的很感動。」淑芳阿姨後台拿著獎座拍不停，拍到最後打趣喊：「哇！好重好重，這個真的純金的捏。」可愛反應笑翻全場。
